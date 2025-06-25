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上合歡山注意！武嶺3天內有2場單車賽 停車場將封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺海拔高度3275公尺，是台灣公路的最高點，沿途山路崎嶇具挑戰性，成熱門的自行車活動賽點。圖為2016年自行車挑戰武嶺活動照片。本報資料照
合歡山武嶺海拔高度3275公尺，是台灣公路的最高點，沿途山路崎嶇具挑戰性，成熱門的自行車活動賽點。圖為2016年自行車挑戰武嶺活動照片。本報資料照

合歡山武嶺是熱門的自行車活動地點，「NeverStop永不放棄挑戰巔峰」、「西進武嶺約騎」將於本周六（28日）、下周一（30日）先後登場，為因應單車活動，武嶺、昆陽停車場已公告將暫停開放；公路局也呼籲，若行車上山請遵守交管指揮。

合歡山是國內熱門景點，其中武嶺海拔高度3275公尺，是台灣公路的最高點，只要循著台14甲線合歡山公路，行車就能直上3000公尺高山，加上風景優美，成不少車友的必訪之地，更因沿途山路崎嶇具挑戰性，成熱門的自行車活動賽點。

但因台14甲線道路狹窄，每逢周末假日、寒暑假等旅遊旺季或辦理自行車活動等就易塞車，交通更加壅塞，日前甫結束的「崇越盃武嶺自行車挑戰賽」就因有逾1600名車友攻頂，出現單車並排騎行、汽機車被迫逆向行駛等交通亂象惹議。

緊接著將由「NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺」、「西進武嶺約騎」2場單車活動分別在28、30日先後登場，武嶺停車場已公告27日（五）下午1時起至28日下午3時暫停開放，昆陽停車則將於30日上午5時起至下午2時暫停開放。

由於，武嶺停車場封閉適逢周六，上山旅遊民眾較多，又碰上單車活動，塞車狀況恐加劇，也憂心又再發生單車並行、其他車輛被迫逆向行駛等交通亂象。對此，警方表示，已加強規畫警力執行交通疏導，也盼民眾上山能盡量避開活動時段。

公路局中分局埔里工務段表示，主辦單位於活動期間會派駐志工沿線交通疏導，重要路口由義交及警方協助交通維持，該局交控中心也將隨時發布交通狀況訊息，並提供行車建議，呼籲用路人若行車上山務必遵守交管指揮，隨時注意交通資訊。

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