全國首創「青宅與社宅共居」 彰化伸港青宅2027年中完工

歷經四次流標的彰化縣伸港青年住宅一期統包工程，今天上午舉行動土典禮，將興建地下1層地上10層建築，共100戶，「只售不租」，預定2027年中完工，縣府另提供30%土地給中央興辦社會住宅，「只租不售」，將成為全國首創「青宅與社宅共居」的示範基地。

伸港青年住宅是彰化縣最早推動的「只售不租」青年住宅，卻從2019年規畫至今，因土地及設計等問題，歷經4度流標，因伸港青宅一直難產，才由員林青宅「後發先至」，先已動工。

伸港青年住宅一期開工儀式，縣長王惠美、伸港鄉長黃永欽及多位各級民代、村長與會，場面熱烈。王惠美說，伸港青宅用地原為國宅專用區，縣府2022年底向內政部申請都市計畫變更為住宅區，歷經近3年溝通終於完成變更程序，由縣府釋出變更範圍30%約1920坪市價約3.4億元土地，提供中央興辦社會住宅，讓伸港青宅基地成為全國首創「青宅與社宅共居」示範基地，打造一個同時滿足「租屋」與「購屋」兩種住宅需求的多元住宅模式。

王惠美表示，伸港鄉青年住宅一期基地面積1160坪，縣款投入6.7億元，規劃興建3041坪，地下1層地上10層大廈，共100戶，預計2027年中完工，在完工前6個月，公告申購受理期限及相關申請方式，當地區域民眾還可另外享有15%的優先抽籤權。

王惠美表示，伸港青年住宅的規劃設計已取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章等，完工後將提供1房、2房與3房型，滿足不同青年家庭的居住需求，1樓規劃設置提供店鋪及青年創業空間，提升區域生活機能，兼顧居住需求與創業支持。

王惠美說，目前全縣第一座青宅員林青年住宅將在明年4月完工，還有溪湖及和美的青年住宅也都正在積極規劃中，只要設籍在彰化縣滿3年、年滿20歲至未滿45歲的青年朋友，家庭成員無自有住宅及所有土地公告現值不超過1000萬元者，都可登記申請，並可享有低於市價的優惠購屋條件。

彰化縣不動產開發商業同業公會理事長王惠婌今天也參加開工儀式，她認為，伸港周邊地區以透天厝為主，但伸港青宅大樓設有電梯不用爬樓梯，對於高齡者或年輕人都比較有吸引力，雖然從建商簡報來看，規畫與設計算是一般標準，但整體而言，青宅是否有吸引力，最終仍是未來的售價決定。