台中6藍委批中火害用肺發電！ 盧秀燕：守護市民健康

台中市6名國民黨立委昨召開記者會，在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會。對此，盧秀燕今天說，感謝這6立委挺身而出，她今公開表態，哪些立委等民代支持台中的建設、保護市民、力挺台中，我們也會力挺他們；她堅持台中好空氣，得罪人在所不惜，感謝6藍委，「讓我不至於孤軍奮鬥」。

台中市6藍委，包括中二選區顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪，和中六羅廷瑋，以及中八江啟臣，昨全數到齊，在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會，批評政府能源政策，中火「火力全開」，讓中部民眾用肺發電，請政府正視缺電危機、落實2028無煤中火。

台中市長盧秀燕今天上午10時參加 「巨蛋特區交通解方」崇德十九路開闢工程完工祈福典禮後受訪。對於台中6藍委批中火讓人民用肺發電一事表示，非常感謝這6名台中市在地的立委勇於替台中市民發聲，守護市民的空氣、健康。

盧秀燕認為，這6名立委這麼勇敢堅持台中的好空氣，為市民健康挺身而出，「他們力挺我們，我們也要力挺他們，他們守護我們，我們也守護他們」。所以她今天正式公開表態，哪些立委、民代支持台中的建設、保護市民、力挺台中，我們同樣也會回報、力挺他們。

盧秀燕指出，再一次謝謝這6名立委，非常的勇敢，沒有背叛市民，相對的我們當初投票給他們是值得的，因為他們在立法院、在各個地方不斷為台中爭取建設、爭取經費，同時維護我們的好空氣，保護市民的健康，我非常的感謝他們，讓我不至於孤軍奮鬥。