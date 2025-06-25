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台中6藍委批中火害用肺發電！ 盧秀燕：守護市民健康

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中6藍委黃健豪（右起）、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔，和羅廷瑋昨針對台中空汙開記者會。記者曾吉松／攝影
台中6藍委黃健豪（右起）、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔，和羅廷瑋昨針對台中空汙開記者會。記者曾吉松／攝影

台中市6名國民黨立委昨召開記者會，在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會。對此，盧秀燕今天說，感謝這6立委挺身而出，她今公開表態，哪些立委等民代支持台中的建設、保護市民、力挺台中，我們也會力挺他們；她堅持台中好空氣，得罪人在所不惜，感謝6藍委，「讓我不至於孤軍奮鬥」。

台中市6藍委，包括中二選區顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪，和中六羅廷瑋，以及中八江啟臣，昨全數到齊，在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會，批評政府能源政策，中火「火力全開」，讓中部民眾用肺發電，請政府正視缺電危機、落實2028無煤中火。

台中市長盧秀燕今天上午10時參加 「巨蛋特區交通解方」崇德十九路開闢工程完工祈福典禮後受訪。對於台中6藍委批中火讓人民用肺發電一事表示，非常感謝這6名台中市在地的立委勇於替台中市民發聲，守護市民的空氣、健康。

盧秀燕認為，這6名立委這麼勇敢堅持台中的好空氣，為市民健康挺身而出，「他們力挺我們，我們也要力挺他們，他們守護我們，我們也守護他們」。所以她今天正式公開表態，哪些立委、民代支持台中的建設、保護市民、力挺台中，我們同樣也會回報、力挺他們。

盧秀燕指出，再一次謝謝這6名立委，非常的勇敢，沒有背叛市民，相對的我們當初投票給他們是值得的，因為他們在立法院、在各個地方不斷為台中爭取建設、爭取經費，同時維護我們的好空氣，保護市民的健康，我非常的感謝他們，讓我不至於孤軍奮鬥。

盧秀燕說，這幾年她對於台中市的好空氣、市民的健康非常的堅持，得罪人在所不惜。但若無立委、市議員、里長跟她站在一起，有時候也會稍嫌孤單，但是今天有這麼多人站出來，堅持台中市不能夠再燒這麼多煤，要不然現在肺癌是我們癌症的第一名，我們都聽到，我們周遭的人，有些你的親朋好友得肺癌，甚至你自己得肺癌，所以我們一定要堅持好空氣，一定要保護市民的健康。再次謝謝這6名立法委員勇敢挺身而出，為我們發聲。

台中市長盧秀燕今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今受訪。記者趙容萱／攝影

肺癌 盧秀燕

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