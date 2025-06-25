申請登山入園納嚮導協作！ 玉管處：登山別忘最強助攻

台灣登山風氣興盛，玉山國家公園每年吸引山友挑戰高峰。玉管處發現，近年仍有登山隊伍申請入園與山屋床位時，未將高山嚮導或協作人員納入名單，導致他們在行程中遭排除，也喪失合法入園身分及即時通報救援保障。

玉管處指出，嚮導與協作人員的存在，不僅有助於確保登山者安全，更為維護山區秩序、傳遞人文與自然知識的重要角色。若他們未被列入入園系統中，可能影響緊急救援效率，也恐觸犯未經許可入園相關規定。

玉管處提醒，申請入園時應依實際需要，預先評估是否聘用高山嚮導或協作人員，並主動向提供服務的業者索取資料，協助完成申請程序。如出發前需更換人員，也可透過入園系統所提供的聯絡信箱提出名單異動申請。

玉山國家公園根據路線性質不同，申請方式略有差異：

對於不須抽籤的路線與宿營點（如馬博橫斷、南二段等），在名額尚足的情況下，建議於申請入園時一併辦理高山嚮導與協作人員之名額。

若為需抽籤路線（如玉山後四峰、庫哈諾辛山、瓦拉米、關山等），則應將高山嚮導與協作人員一同納入抽籤名單。未中籤或候補期間，建議與提供服務業者事先協調訂金與付款時程，避免雙方權益受損。

玉管處並強調，高山嚮導熟悉山區環境與風險評估，具備緊急應變能力，能有效引導路線、指導行程、守護隊員安全；而協作人員負責背負裝備、準備餐食及搭設營地，提供必要後勤支援，讓登山行程更順利。他們多為在地原住民，他們的參與也有助於地方經濟發展。

玉管處呼籲，尊重專業、落實申請程序，是安全登山的起點。請登山愛好者與活動主辦單位，共同重視嚮導與協作人員的角色與權益，攜手建立安全、合法、友善的登山文化。