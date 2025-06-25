快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

申請登山入園納嚮導協作！ 玉管處：登山別忘最強助攻

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
原住民是高山嚮導和協作主力，扛著60多公斤裝備，在高山如履平地。圖／ 報系資料照
原住民是高山嚮導和協作主力，扛著60多公斤裝備，在高山如履平地。圖／ 報系資料照

台灣登山風氣興盛，玉山國家公園每年吸引山友挑戰高峰。玉管處發現，近年仍有登山隊伍申請入園與山屋床位時，未將高山嚮導或協作人員納入名單，導致他們在行程中遭排除，也喪失合法入園身分及即時通報救援保障。

玉管處指出，嚮導與協作人員的存在，不僅有助於確保登山者安全，更為維護山區秩序、傳遞人文與自然知識的重要角色。若他們未被列入入園系統中，可能影響緊急救援效率，也恐觸犯未經許可入園相關規定。

玉管處提醒，申請入園時應依實際需要，預先評估是否聘用高山嚮導或協作人員，並主動向提供服務的業者索取資料，協助完成申請程序。如出發前需更換人員，也可透過入園系統所提供的聯絡信箱提出名單異動申請。

玉山國家公園根據路線性質不同，申請方式略有差異：

對於不須抽籤的路線與宿營點（如馬博橫斷、南二段等），在名額尚足的情況下，建議於申請入園時一併辦理高山嚮導與協作人員之名額。

若為需抽籤路線（如玉山後四峰、庫哈諾辛山、瓦拉米、關山等），則應將高山嚮導與協作人員一同納入抽籤名單。未中籤或候補期間，建議與提供服務業者事先協調訂金與付款時程，避免雙方權益受損。

玉管處並強調，高山嚮導熟悉山區環境與風險評估，具備緊急應變能力，能有效引導路線、指導行程、守護隊員安全；而協作人員負責背負裝備、準備餐食及搭設營地，提供必要後勤支援，讓登山行程更順利。他們多為在地原住民，他們的參與也有助於地方經濟發展

玉管處呼籲，尊重專業、落實申請程序，是安全登山的起點。請登山愛好者與活動主辦單位，共同重視嚮導與協作人員的角色與權益，攜手建立安全、合法、友善的登山文化。

行程 經濟發展 玉山國家公園

延伸閱讀

豐原萬里長城登山步道不怕內急 7/1正式啟用新廁

影／4人登山1人腳扭傷 空勤直升機飛奇萊山屋救援

台南65歲男疑獨自登山迷途驚慌 警義消2路搜救尋獲

北大武山檜谷山屋水源搶修完成 登山留意落石熱區

相關新聞

台中6藍委批中火害用肺發電！ 盧秀燕：守護市民健康

台中市6名國民黨立委昨召開記者會，在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會。對此，盧秀燕今天說，感謝這6立委挺身而出，...

上合歡山注意！武嶺3天內有2場單車賽 停車場將封閉

合歡山武嶺是熱門的自行車活動地點，「NeverStop永不放棄挑戰巔峰」、「西進武嶺約騎」將於本周六（28日）、下周一（...

全國首創「青宅與社宅共居」 彰化伸港青宅2027年中完工

歷經四次流標的彰化縣伸港青年住宅一期統包工程，今天上午舉行動土典禮，將興建地下1層地上10層建築，共100戶，「只售不租...

申請登山入園納嚮導協作！ 玉管處：登山別忘最強助攻

台灣登山風氣興盛，玉山國家公園每年吸引山友挑戰高峰。玉管處發現，近年仍有登山隊伍申請入園與山屋床位時，未將高山嚮導或協作...

豐原萬里長城登山步道不怕內急 7月1日正式啟用新廁

台中市豐原區有條深受山友喜愛的萬里長城登山步道，擁絕佳視野的步道，於去年初整修開放後，逐步恢復昔日熱絡景象，但考量登山口...

台鐵集集站復駛倒數 改造「山形市集」再現鐵道魅力

南投集集火車站年底將迎來復駛，站區也同步改頭換面。日月潭國家風景區管理處今年斥資7198萬元重建鐵皮賣場為「山形市集」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。