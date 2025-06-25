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台鐵集集站復駛倒數 改造「山形市集」再現鐵道魅力
南投集集火車站年底將迎來復駛，站區也同步改頭換面。日月潭國家風景區管理處今年斥資7198萬元重建鐵皮賣場為「山形市集」，縣府也將候車亭改造為地景設施，打造全新觀光亮點。
台鐵集集支線為南投重要觀光鐵道，連結田中至水里，全線景點密集。去年5月啟動隧道擴孔工程，以容納大型觀光列車並提升旅運量，施工期間列車僅行駛至濁水站，往集集、水里方向由接駁公車代替，預計今年底集集站將完工通車。
日月潭國家風景區管理處指出，集集車站周邊攤販區為921地震後安置用鐵皮建物，使用逾20年，外觀簡陋、設施老舊，為改善旅遊品質，投入7198萬元進行改建，預計明年7月完工、年底啟用。
新設施將打造為開放式半戶外市集與多功能室內空間，並採用山形屋頂設計，呼應集集山巒地貌與百年木造車站風貌，未來將導入民間經營機制，作為在地農特產、文創商品展售平台，提升旅客服務機能。
集集鎮長吳大村指出，上任後第一個提案即爭取該案，感謝日管處支持。他補充，去年已完成火車站旁民權路自行車道及花旗木種植，鎮公所也正施工「光環境宇宙星宇廊道」，將打造白天花海、夜晚光影交織的遊程體驗。
南投縣政府同步規劃改造集集車站前的公車亭，未來結合市集成為整體地景。縣長許淑華表示，隨支線年底復駛，將攜手觀光署與地方單位提升設施，吸引更多旅客，帶動南投觀光新風貌。
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