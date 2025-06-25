豐原萬里長城登山步道不怕內急 7月1日正式啟用新廁

台中市豐原區有條深受山友喜愛的萬里長城登山步道，擁絕佳視野的步道，於去年初整修開放後，逐步恢復昔日熱絡景象，但考量登山口長期缺乏完善公廁，特別針對長者、親子與女性山友需求，增設兩座兼具美觀與實用性的預鑄式性別友善廁所，7月1日啟用。

觀旅局長陳美秀表示，萬里長城登山步道早年由熱愛登山的山友合力開闢，沿線依長城意象命名，包括八道樓子、玉門關、山海關等，後曾因921地震崩塌而沉寂多年。觀旅局於2023年投入1200萬元整建視野佳，且可串接八道樓子的路段，步道於去年初開放，逐步恢復昔日熱絡景象。沿途大多行走於稜線，可眺望豐原與北屯市區，適合全年齡層民眾健行休憩。

考量登山口長期缺乏完善公廁，特別針對長者、親子與女性山友需求，於去年中再投入300萬元規畫設廁工程，並於去年底動工，目前各項設施已建置完成，全新兼具美觀與實用性的預鑄式性別友善廁所，位於步道起點前約50公尺處，預計7月1日啟用後，可望大幅改善過去登山民眾如廁不便情形，將為山友帶來更便捷的遊憩體驗。

觀旅局指出，豐原萬里長城步道登山口公共廁所，除優化內部設施，規畫兩座獨立的性別友善廁所，一座設有蹲式馬桶與小便斗，符合部分民眾習慣；廁所外部也設有洗手台及遮陽隔柵，方便如廁後清潔與等候休憩使用，包括於樓梯旁設置安全欄杆、於陡坡處加設擋土牆，強化整體安全性與耐久性，讓市民「走得開心、上得放心」。