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彰化萬安停車場 可使用到2027年底

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市三民路「萬安停車場」近期將恢復營運，調查局同意續租給市公所作為臨時停車場。記者劉明岩／攝影
彰化市三民路「萬安停車場」近期將恢復營運，調查局同意續租給市公所作為臨時停車場。記者劉明岩／攝影

彰化市三民路「萬安停車場」提供186個停車位，原有效緩解陽明公園、兒童公園一帶的停車問題，卻因彰化縣調查站遷建計畫，今年4月起停止營運，民眾抱怨連連。調查局回應民意，同意續租停車場至2027年底。

萬安停車場原址為舊稅捐處宿舍用地，由市公所向國有財產署承租設置。然而，彰化縣調查站因原辦公廳舍位於八卦山邊坡地質敏感區，多次發生邊坡崩塌，甚至在九二一地震及豪大雨期間出現裂縫與滑落情況，多年來規畫遷建。

經法務部與國產署協助，調查站最終選定三民路的萬安停車場作為新用地。國產署因此今年4月終止與市公所租約，停車場同步停用。

對此，市公所呼籲在新廳舍尚未動工前，繼續提供用地作為臨時停車場使用。調查局日前正式回應公所，考量工程尚處設計與發包階段，決定延長租期至2027年底。市公所將盡速完成公開招標作業，讓停車場盡早恢復運作，繼續服務鄉親。

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