聽新聞
0:00 / 0:00
彰化萬安停車場 可使用到2027年底
彰化市三民路「萬安停車場」提供186個停車位，原有效緩解陽明公園、兒童公園一帶的停車問題，卻因彰化縣調查站遷建計畫，今年4月起停止營運，民眾抱怨連連。調查局回應民意，同意續租停車場至2027年底。
萬安停車場原址為舊稅捐處宿舍用地，由市公所向國有財產署承租設置。然而，彰化縣調查站因原辦公廳舍位於八卦山邊坡地質敏感區，多次發生邊坡崩塌，甚至在九二一地震及豪大雨期間出現裂縫與滑落情況，多年來規畫遷建。
經法務部與國產署協助，調查站最終選定三民路的萬安停車場作為新用地。國產署因此今年4月終止與市公所租約，停車場同步停用。
對此，市公所呼籲在新廳舍尚未動工前，繼續提供用地作為臨時停車場使用。調查局日前正式回應公所，考量工程尚處設計與發包階段，決定延長租期至2027年底。市公所將盡速完成公開招標作業，讓停車場盡早恢復運作，繼續服務鄉親。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言