王田交流道如百慕達三角 周邊動線亂

台中市大肚區王田交流道銜接彰化、烏日及大肚三地，因機車動線混亂、跨越鐵路，當地台1線6年來發生近5000件事故，逾6200人受傷、38人死亡，被稱為「王田百慕達三角洲」。交通部次長陳彥伯表示，已指示公路局，1個月內提改善方案。

立法院交通委員會會勘王田交流道機車行駛動線改善、生活圈4號道執行進度、以及台中港港區聯外道路整體規畫。王田交流道周邊動線混亂，不少外地人行駛進去，常開不出來，就連本地人也常迷路。

當地居民說，往返大肚、烏日兩地，經過王田交流道周邊，即用衛星導航也常毫無頭緒，常見國道周邊的分流機車道，通常是1條路線繞行外圍，不會有太多分支道路，但王田交流道周邊常有急轉彎、甚至迴轉的詭異路線，烏日往大肚方向一走錯，就會從大肚變成彰化。

立委顏寬恒說，王田交流道機車動線不清不楚，讓不少騎士誤入錯誤路段、甚至迷路，建議機車與汽車分道或另闢高架專用道作為替代方案。議員林昊佑表示，台1線當地路段，6年來發生近5000件事故，逾6200人受傷、平均1年有千人受傷，其中38人死亡，造成家庭悲傷無助。

交通部政務次長陳彥伯指出，王田交流道機車動線及左轉附加車道改善刻不容緩，將要求公路局1個月內檢討可行方案，再邀集立委、在地議員及市府相關單位討論。

中市交通局表示，市府將持續配合中央推動相關改善計畫，將針對王田交流道機車動線及省道台1線、台1乙線左轉設計檢討與調整，改善用路環境。

除王田交流道外，立法院副院長江啟臣、議員林孟令關注生活圈4號線延伸與台中港區聯外道路整體規劃。建設局說明，生活圈4號線延伸正進行路線檢討，近期將在烏日、大肚、龍井舉辦地方說明會，預計2027年底前完成計畫，申請中央經費支持。