講中文教做越南河粉 彰化新住民媽媽開心「我看懂食譜了」

美食最能拉近人與人的距離，彰化家扶中心田中服務處今年開辦新住民媽媽料理教室，鼓勵中文班新住民媽媽講中文教母國家常料理，從越南河粉到柬埔寨咖哩，社工人員在一旁提示食物和香料的中文名稱，讓田中服務處六樓簡易廚房充滿笑聲和美食香氣。

彰化家扶田中服務處去年開辦新住民中文識字班和親子共學團體，為考驗新住民媽媽應用中文的能力，今年增開新住民媽媽料理教室，採自由參加，每次30人，預約後統計人數採買食材，擔任講師的新住民媽媽要熟記各種食材的中文名稱，講對各種烹飪專有名詞。

越南籍新住民媽媽「小紅（化名）」來台約8年，中文日常對話沒問題，買菜時指著不知道名字的蔬果即可購買，但不見得會講專有名詞，大部分中文也看不懂，去年今報名田中服務處中文識字班，從越南食譜入手，現在能看懂也能說，教做越南河粉時能用流利中文介紹食材和講解料理，今她開心的說「以前看不懂菜單，現在都看懂了，還會教人家做家鄉菜。」

彰化家扶主任王震光表示，家鄉菜承載著成長記憶，家扶開創機會讓新住民媽媽討論和分享，每一道家鄉菜的成功不僅代表新住民語言能力進步，她們從中文識字班學生搖身一變烹飪老師，也提升自我價值，家扶將持續透過社區興力計畫培力，鼓勵她們走出家門建立支持彼此的網絡。