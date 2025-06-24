快訊

半年燒光逾半財產！老校長創業賠掉晚年 妻崩潰痛毆、兒失去理智

周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

板橋貨車「高速撞停紅燈4車」…4騎士受傷、1昏迷 驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

講中文教做越南河粉 彰化新住民媽媽開心「我看懂食譜了」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心田中服務處新住民媽媽料理教室，每次開課都洋溢笑聲和東南亞菜餚的香氣。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心田中服務處新住民媽媽料理教室，每次開課都洋溢笑聲和東南亞菜餚的香氣。記者簡慧珍／攝影

美食最能拉近人與人的距離，彰化家扶中心田中服務處今年開辦新住民媽媽料理教室，鼓勵中文班新住民媽媽講中文教母國家常料理，從越南河粉到柬埔寨咖哩，社工人員在一旁提示食物和香料的中文名稱，讓田中服務處六樓簡易廚房充滿笑聲和美食香氣。

彰化家扶田中服務處去年開辦新住民中文識字班和親子共學團體，為考驗新住民媽媽應用中文的能力，今年增開新住民媽媽料理教室，採自由參加，每次30人，預約後統計人數採買食材，擔任講師的新住民媽媽要熟記各種食材的中文名稱，講對各種烹飪專有名詞。

越南籍新住民媽媽「小紅（化名）」來台約8年，中文日常對話沒問題，買菜時指著不知道名字的蔬果即可購買，但不見得會講專有名詞，大部分中文也看不懂，去年今報名田中服務處中文識字班，從越南食譜入手，現在能看懂也能說，教做越南河粉時能用流利中文介紹食材和講解料理，今她開心的說「以前看不懂菜單，現在都看懂了，還會教人家做家鄉菜。」

彰化家扶主任王震光表示，家鄉菜承載著成長記憶，家扶開創機會讓新住民媽媽討論和分享，每一道家鄉菜的成功不僅代表新住民語言能力進步，她們從中文識字班學生搖身一變烹飪老師，也提升自我價值，家扶將持續透過社區興力計畫培力，鼓勵她們走出家門建立支持彼此的網絡。

新住民 中文

延伸閱讀

您報稅了嗎？綜所稅報稅倒數計時 彰化員林稽徵所報稅率達九成一

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

危駕天堂？彰化東彰路5個月取締2306件 暑期將大執法

彰化黃金帝國拆除掉碎石...砸中路過市民 縣府回應了

相關新聞

講中文教做越南河粉 彰化新住民媽媽開心「我看懂食譜了」

美食最能拉近人與人的距離，彰化家扶中心田中服務處今年開辦新住民媽媽料理教室，鼓勵中文班新住民媽媽講中文教母國家常料理，從...

饅頭哥哥、饅頭姐姐教做饅頭 百歲人瑞咬一口「好幸福」

「饅頭哥哥、饅頭姐姐」林波和靳寶儀夫婦環島教做愛心饅頭，今到彰化縣溪湖鎮河東社區進行第十一年的第四場做手工饅頭，藉由暖烘...

一站式線上社區與私宅管理 台中樂居管家7/1上線

台中市政府推動住宅政策數位化，規畫全國第一個私宅數位服務平台「台中樂居管家」預計7月1日上線，功能包含補助申請與資訊查詢...

學生、影像人、創作控都來 南投短影音賽徵件至7/30

你心中的南投是什麼模樣？南投縣政府主辦的「南投48拍–短影音限時創作賽」正式開跑，邀請全民用30至90秒短影音創意詮釋南...

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

今年春季低溫期較長，鳳梨生長延緩或受損，彰化縣應該開始量產台農2號鳳梨近日才上市，農民估計比往年減產約三成，量少導致價揚...

彰化花筍節28日登場 品茉茶香、嘗竹筍美食

2025世界茉莉盛典暨花壇竹筍節訂本月28日上午8時30分到下午2時，在花壇鄉農會茉莉花壇夢想館舉行，縣長王惠美今天為活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。