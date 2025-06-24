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饅頭哥哥、饅頭姐姐教做饅頭 百歲人瑞咬一口「好幸福」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮河東社區長者享用手做愛心饅頭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮河東社區長者享用手做愛心饅頭。記者簡慧珍／攝影

饅頭哥哥、饅頭姐姐」林波和靳寶儀夫婦環島教做愛心饅頭，今到彰化縣溪湖鎮河東社區進行第十一年的第四場做手工饅頭，藉由暖烘烘製作過程傳達他們對生命的感恩與知足，50多名社區長者一起做饅頭、吃饅頭，都說好像回到小時候。

林波和靳寶儀上午8點半到河東社區活動中心，50多名共餐長者已充滿期待齊聚一堂，只見「饅頭哥哥、饅頭姐姐」熟練從小貨車上拿下做饅頭的工具，向長者自我介紹，講解製作方法及步驟，社區長者大多長於農村，熟悉「灶腳」烹飪一事，各自分組做饅頭。

起初林波夫婦做白饅頭，隨著手藝熟練和融入巧思，饅頭口味多樣化，河東社區提供溪湖盛產的粉蔥做蔥花饅頭，為今天的白饅頭、黑糖饅頭、紅豆饅頭等多種饅頭再添一味。社區理事長黃清浪說，看到長輩樂呵呵做饅頭、享用熱騰騰出籠的饅頭，他和社區民眾很感謝饅頭哥哥、饅頭姐姐。

百歲人瑞黃拈由兒子黃瑞發陪伴做饅頭，饅頭蒸出籠，母子吃饅頭都豎起大拇指說「好呷、好幸福。」鄉民代表楊舒萍表示，工商社會大家吃的饅頭絕大多數是買來的機器饅頭，長者在做饅頭的過程中好像回到農業社會時代，大家邊做邊聊天，很有人情味。

靳寶儀說，因為感受生命無常，必須每一天豐富生命，11年前她和丈夫林波開始環島做饅頭，分享生活經驗，沒想到變成公益活動，她和丈夫覺得能做快樂而簡單的事情很開心，對生命充滿知足與感恩。

因靳寶儀11年前工作不慎壓傷手指，林波提議環島旅遊散心，延伸出沿途教人做饅頭來傳播愛心、分享愛，只要有學校、社區需要，他們小貨車就「開過去」，期許幸福在台灣各個角落發芽。

彰化縣溪湖鎮河東社區長者共餐展示手做愛心饅頭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮河東社區長者共餐展示手做愛心饅頭。記者簡慧珍／攝影

饅頭 姐姐

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