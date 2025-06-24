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一站式線上社區與私宅管理 台中樂居管家7/1上線

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中樂居管家7月1日上線，整合補助申請與資訊查詢等等功能於一站。圖／台中市政府提供
台中樂居管家7月1日上線，整合補助申請與資訊查詢等等功能於一站。圖／台中市政府提供

台中市政府推動住宅政策數位化，規畫全國第一個私宅數位服務平台「台中樂居管家」預計7月1日上線，功能包含補助申請與資訊查詢等等，無須下載額外程式，直接透過瀏覽器操作即可，也內建智慧客服系統，快速解決民眾疑問。

台中市政府住宅發展工程處指出，台中樂居管家整合多項私宅管理功能，如公共基金與補助申請、管理組織報備、申辦進度查詢、社區共學與預約現場諮詢、樂居金獎申請、法規查詢等等，可以在同一個網站使用，簡化過去透過紙本與電話的繁瑣流程。

住宅處補充，台中樂居管家平台採用直覺化界面，不用下載額外程式，透過手機或電腦瀏覽器便可操作；網站內建智慧客服系統，可即時以文字解決民眾疑問。平台也提供多元學習資源，如住宅法規、社區管理知識影片等等，協助住戶了解最新政策。

客服 台中市 下載

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