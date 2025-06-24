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學生、影像人、創作控都來 南投短影音賽徵件至7/30
你心中的南投是什麼模樣？南投縣政府主辦的「南投48拍–短影音限時創作賽」正式開跑，邀請全民用30至90秒短影音創意詮釋南投，最高可獲5萬元獎金，還能挑戰48小時極限拍片！
南投縣政府推動影像創作能量，「南投48拍–短影音限時創作賽」即日起徵件至7月30日止。活動不限年齡、不限風格、不限類型，每人或每隊可投稿多件作品，只要能用30至90秒短影音呈現你心中的南投風貌，就有機會進入決賽，爭奪高額獎金與創作榮耀。
縣府新聞及行政處長蔡明志表示，南投地處台灣心臟地帶，擁有豐富自然景觀與人文資產，比賽特別鼓勵創作者以「環保」、「創新」、「永續」為創作精神，透過人物敘事、創意剪接、生活日常等形式，打造屬於自己視角的南投故事。
比賽分為初賽與決賽兩階段，凡參賽並符合規範者，即有機會抽中超商禮券500元（共13名）。晉級決賽的8支隊伍將獲8000元晉級獎金，進入48小時限時創作挑戰。決賽中將選出首獎1名（獎金5萬元）、二獎1名（3萬元）、三獎1名（1萬5千元），及佳作5名（各3千元），總獎金超過15萬元。
「南投48拍」名稱融合「拍攝開拍」與音樂節奏的意象，「48」則呼應決賽限時48小時創作機制，強調節奏、創意與壓力下的極限挑戰。活動不只考驗影像技術，更是靈感與耐力並進的比賽。
主辦單位熱情邀請影像工作者、學生、在地創作者等影像愛好者報名參與，用影像說南投，用創意拼未來。報名與活動詳情請見獎金獵人活動頁面：https://bhuntr.com/tw/competitions/m0qebb790z9d71sbgu
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