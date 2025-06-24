快訊

說好的休兵？以色列剛同意停火提案 以軍稱再偵測伊朗發射飛彈

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉鳳梨農、鄉農會總幹事蕭良珍、縣議員蕭妤亘等人推薦社頭鳳梨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉鳳梨農、鄉農會總幹事蕭良珍、縣議員蕭妤亘等人推薦社頭鳳梨。記者簡慧珍／攝影

今年春季低溫期較長，鳳梨生長延緩或受損，彰化縣應該開始量產台農2號鳳梨近日才上市，農民估計比往年減產約三成，量少導致價揚，產地批發價目前每台斤40元，比去年上漲近一倍，彌補農民的減產損失還小賺。

南部鳳梨種在平地農田，彰化縣鳳梨種在山坡地，南彰化社頭鄉種在山腳路八卦山麓石礫地，生長環境最差但激發鳳梨「求生本能」，甜度高，尾韻微酸，是水果冰、土鳳梨酥餡的主要原料。時值社頭鳳梨採收期，鄉公所和鄉農會聯手行銷，希望提高「山腳鳳梨」買氣。

山腳鳳梨主要種植地朝興村，村長蕭家鏞今表示，近年很多改良鳳梨品種，有的失去鳳梨原有香氣和微酸味，山腳鳳梨是台農2號，甜度高，帶一點微酸，是冰果店、做鳳梨酥的業者首選，當飯後和消暑水果有較豐富口感，是真正有「鳳梨味」的鳳梨。

蕭家鏞又表示，今年春季低溫較長，荔枝花受損嚴重，鳳梨遇到相富情形，生長遲緩甚至受損，整體減產三成，成熟慢到延後採收近一個月，唯一優點是產地批發價去年20元至25元，今年40元，市價每顆約80元

鄉農會代表也是鳳梨農張炳鏞說，山腳鳳梨種在山坡石礫地，全靠人工種植和採收，農民除了施肥費功，採收時無法用機器拔起，而是撥開狹長葉片一顆顆找出成熟度夠的鳳梨，入夏後上午最晚5點前到鳳梨田工作，上午10點前休息，下午4點過後再到田間巡查以避開烈日，工作相當辛苦，年輕人多不願接手。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉盛產夏季水果，現在有荔枝，7月盛產鳳梨，接下來有龍眼，民眾此時來社頭觀賞獨角仙、到百年古剎清水岩寺參拜，同時採買當季水果，保證不虛此行。

彰化縣社頭鄉鳳梨種在八卦山麓石礫地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉鳳梨種在八卦山麓石礫地。記者簡慧珍／攝影

鳳梨酥 水果

延伸閱讀

彰化黃金帝國拆除掉碎石...砸中路過市民 縣府回應了

荔枝「大出」一日色變 二日香變擋不住 彰化產地售價下滑約三成

安倍晉三夫人訪台 高雄準備超大鳳梨冰感念故人

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

相關新聞

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

今年春季低溫期較長，鳳梨生長延緩或受損，彰化縣應該開始量產台農2號鳳梨近日才上市，農民估計比往年減產約三成，量少導致價揚...

彰化花筍節28日登場 品茉茶香、嘗竹筍美食

2025世界茉莉盛典暨花壇竹筍節訂本月28日上午8時30分到下午2時，在花壇鄉農會茉莉花壇夢想館舉行，縣長王惠美今天為活...

「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

民眾選購預售屋前，常因資訊不足而踩雷，或者錯失買屋時機，彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Ma...

后里家政教室及花卉文化館升級 楊瓊瓔爭取近9成補助

為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，立委楊瓊瓔今天邀農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花...

各級民代共同爭取3549萬 大甲自來水延管與道路復平完工

台中市大甲區中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水為主要用水來源，後因氣候致降雨量驟減、地下水枯竭，當地近40戶居民面臨缺...

危駕天堂？彰化東彰路5個月取締2306件 暑期將大執法

彰化縣東彰路段今年1月24日通車，因路寬車少 ，周末假日深夜屢傳車輛改裝、噪音及競速、甩尾等危駕情事發生，嚴重影響沿線居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。