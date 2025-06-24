彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜
今年春季低溫期較長，鳳梨生長延緩或受損，彰化縣應該開始量產台農2號鳳梨近日才上市，農民估計比往年減產約三成，量少導致價揚，產地批發價目前每台斤40元，比去年上漲近一倍，彌補農民的減產損失還小賺。
南部鳳梨種在平地農田，彰化縣鳳梨種在山坡地，南彰化社頭鄉種在山腳路八卦山麓石礫地，生長環境最差但激發鳳梨「求生本能」，甜度高，尾韻微酸，是水果冰、土鳳梨酥餡的主要原料。時值社頭鳳梨採收期，鄉公所和鄉農會聯手行銷，希望提高「山腳鳳梨」買氣。
山腳鳳梨主要種植地朝興村，村長蕭家鏞今表示，近年很多改良鳳梨品種，有的失去鳳梨原有香氣和微酸味，山腳鳳梨是台農2號，甜度高，帶一點微酸，是冰果店、做鳳梨酥的業者首選，當飯後和消暑水果有較豐富口感，是真正有「鳳梨味」的鳳梨。
蕭家鏞又表示，今年春季低溫較長，荔枝花受損嚴重，鳳梨遇到相富情形，生長遲緩甚至受損，整體減產三成，成熟慢到延後採收近一個月，唯一優點是產地批發價去年20元至25元，今年40元，市價每顆約80元
鄉農會代表也是鳳梨農張炳鏞說，山腳鳳梨種在山坡石礫地，全靠人工種植和採收，農民除了施肥費功，採收時無法用機器拔起，而是撥開狹長葉片一顆顆找出成熟度夠的鳳梨，入夏後上午最晚5點前到鳳梨田工作，上午10點前休息，下午4點過後再到田間巡查以避開烈日，工作相當辛苦，年輕人多不願接手。
社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉盛產夏季水果，現在有荔枝，7月盛產鳳梨，接下來有龍眼，民眾此時來社頭觀賞獨角仙、到百年古剎清水岩寺參拜，同時採買當季水果，保證不虛此行。
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