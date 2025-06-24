快訊

說好的休兵？以色列剛同意停火提案 以軍稱再偵測伊朗發射飛彈

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

拆員林黃金帝國大樓疑掉石塊砸人 彰縣府：加強防護

中央社／ 彰化24日電
彰化縣員林市黃金帝國大樓拆除時掉落碎石。圖／縣議員曹嘉豪提供
彰化縣員林市黃金帝國大樓拆除時掉落碎石。圖／縣議員曹嘉豪提供

彰化縣員林市站前地標黃金帝國大樓正進行拆除工程，有機車騎士近日行經疑遭小石塊砸中安全帽及肩膀。彰化縣政府建設處表示，已要求施工廠商加強防護措施，確保民眾安全。

中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪今天向媒體表示，1名機車騎士21日上午行經黃金帝國前，突然遭掉落的小石塊擊中安全帽、左肩及機車後座墊，雖然未釀成傷害，但已造成工程隱憂。

曹嘉豪說，他在接獲陳情後，已要求彰化縣政府加強維護，重視用路人安全；目前施工單位正在拆除黃金帝國，呼籲民眾經過周邊要特別小心，盡量繞道而行。

建設處表示，當天施作正興街一側的施工架搭設及建築內部型鋼支撐作業，雖未能確認掉落物是搭設施工架所造成，但為確保周邊安全，已要求施工廠商加強周邊防護措施，待施工架搭設完成後，會再加裝防護網，避免發生墜物傷人意外。

黃金帝國於1991年落成，地上14層、地下4層建物，曾是南彰化最具代表性地標建築，但1999年921大震重創，黃金帝國有結構及公共安全疑慮，逐漸沒落荒廢，縣府編列總經費新台幣8100萬元拆除，規劃2026年5月拆除完畢，重建為地上22層住商大樓。

黃金 安全帽 員林

延伸閱讀

怕川普對Fed下手 德義千噸黃金面臨從紐約搬回壓力

貴金屬價格持續波動！上海黃金交易所：做好近期市場風險控制

彰化黃金帝國拆除掉碎石...砸中路過市民 縣府回應了

防空避難設備7月起納檢申報 專家憂地方難落實：舊公寓、大樓問題多

相關新聞

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

今年春季低溫期較長，鳳梨生長延緩或受損，彰化縣應該開始量產台農2號鳳梨近日才上市，農民估計比往年減產約三成，量少導致價揚...

彰化花筍節28日登場 品茉茶香、嘗竹筍美食

2025世界茉莉盛典暨花壇竹筍節訂本月28日上午8時30分到下午2時，在花壇鄉農會茉莉花壇夢想館舉行，縣長王惠美今天為活...

「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

民眾選購預售屋前，常因資訊不足而踩雷，或者錯失買屋時機，彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Ma...

后里家政教室及花卉文化館升級 楊瓊瓔爭取近9成補助

為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，立委楊瓊瓔今天邀農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花...

各級民代共同爭取3549萬 大甲自來水延管與道路復平完工

台中市大甲區中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水為主要用水來源，後因氣候致降雨量驟減、地下水枯竭，當地近40戶居民面臨缺...

危駕天堂？彰化東彰路5個月取締2306件 暑期將大執法

彰化縣東彰路段今年1月24日通車，因路寬車少 ，周末假日深夜屢傳車輛改裝、噪音及競速、甩尾等危駕情事發生，嚴重影響沿線居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。