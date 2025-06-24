彰化花筍節28日登場 品茉茶香、嘗竹筍美食

2025世界茉莉盛典暨花壇竹筍節訂本月28日上午8時30分到下午2時，在花壇鄉農會茉莉花壇夢想館舉行，縣長王惠美今天為活動宣傳時，歡迎各地民眾前往花壇品茶香、嘗竹筍美食，體驗手作活動，了解茉莉花的故事。

王惠美表示，花壇有2寶即茉莉花與竹筍，周六將在茉莉花壇夢想館共同行銷，這次活動亮點導入AI智慧導覽，推出全台首創的「茉莉密事解謎館」，當天還有竹筍美食大胃王比賽、十大感官任務×集蝶活動、竹藝手作DIY等，活動非常精彩，歡迎所有全國好朋友蒞臨參與。

王惠美指出，花壇茉莉花自2013年開始轉型為無毒栽種，不止在台灣打開知名度，也在日本打開市場。今年6月18日，花壇農會總幹事顧碧琪帶領團隊進軍日本關西最具代表性的阪急百貨梅田總店，舉辦茉莉花茶分享會，獲得熱烈迴響。

花壇鄉長顧勝敏表示，「吃好筍，就會順」，去年舉辦大胃王比賽讓花白節知名度大幅提升，今年也特別加入AI互動，以及多種竹筍的創意料理，像是竹筍薯條、可麗餅、焗烤、冰淇淋等，歡迎大家可以品嘗看看，活動當天還有DIY，讓大家有得吃、有得玩。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，花壇有茉莉花及竹筍農特產品，今年活動有三大亮點，分別為「感官體驗」、「集蝶任務」及「AI智慧導入」，希望藉由這次活動嶄露頭角，被大家看見。現在農友年紀偏大，除了希望有更多青農投入外，農業也要跟上AI潮流，用AI做一個語音導覽，讓大家可以了解花壇產業文化、在地故事。

今年花筍節活動，以「今夏，跟著蝴蝶遇茉莉」為主軸，特別設計包含茉莉咖啡亭、茶香亭、絹印、摺氣球、小花旗、空靈鼓、食農教育繪本說故事、茉莉晶球與AI密室解謎等十站體驗，只要完成任選四站，即可獲得集蝶貼紙兌換「茉莉花牌抽抽樂」，讓大小朋友都能化身「集蝶達人」。

活動全區採自由探索形式，持「體驗券」即可穿梭各站，任選項目參加。今年加碼設計限量版感官任務集蝶手冊與花牌遊戲站，鼓勵親子與朋友前來挑戰，早鳥票特別加開至26日截止。