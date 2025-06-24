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「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。記者劉明岩／攝影

民眾選購預售屋前，常因資訊不足而踩雷，或者錯失買屋時機，彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。

地政處表示，買預售屋最怕遇到「爛尾樓」，一般民眾，尤其是首購族、年輕家庭，購買預售屋沒經驗，到了銷售現場聽業務從建案建材、地段到增值潛力，講得滔滔不絕，卻忽略了最重要的買賣契約是否已經備查、建案是否已完成履保等資訊。

地政處指出，內政部的實價登錄網站，雖然揭露了已成交預售屋的價格資訊及建案基本資訊如坐落位置、戶數等，但預售屋銷售契約是否已經完成備查、履約保證方式、委託那家代銷業者等資訊，卻須點擊查詢頁面中的「申報人及定型化契約」，審閱複雜的定型化契約條文才能知悉。

鑑於預售屋買賣存在較高的消費爭議風險，彰化縣政府團隊研究開發「彰化縣預售屋地圖」，介面設計友善，即使是長輩也能輕鬆上手。透過不同顏色及圖示區分透天厝、華廈或住宅大樓，同時以淺色表示契約已申報而尚未備查，並標示出建案名稱、座落、戶數、那家建設公司等多項基本資訊，其中最重要的，就是建案有無委託那家公司代銷及什麼種類的履約保證。

縣府表示，這些建案展示於街道地圖上，民眾可隨心所欲的縮小尋找不同市鄉鎮，放大可以查看建案坐落在那些街道，動態操作具有較強的空間視覺感及位置概念，讓民眾可以快速得知有意購屋的區位，有那幾個不同建案可以比較及選擇，讓購屋民眾能快速掌握關鍵細節，安心購屋不踩雷。 

彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供
彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Maps加值功能研究開發「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21），即日起上線，開放民眾查詢使用。圖／縣府提供

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