快訊

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

后里家政教室及花卉文化館升級 楊瓊瓔爭取近9成補助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天邀集農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天邀集農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，立委楊瓊瓔今天邀農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館；教學設備更新、空間優化及花卉館導覽與影音設備汰舊換新，總經費達255萬元，楊瓊瓔協助爭取農業部與市府農業局補助比例約9成。

楊瓊瓔今天辦理「后里區農會家政教室及花卉產業文化館設施設備改善」現勘，農業部農業輔導司副司長陳怡任、台中市政府農業局專委施愛燕及台中市議員陳本添、邱愛珊出席。

楊瓊瓔協助爭取農業部及市府農業局9成經費補助，她強調，家政教室與花卉產業文化館的改善，不僅是設備更新，更有助於推動農業教育的永續發展。

后里區農會提出「114年度台中市后里區農會強化農業推廣教育設施計畫」，總經費185萬元，其中農業部、台中市政府農業局分別補助120萬元及55萬元，餘由農會自籌。將添購不鏽鋼折疊式工作台、壁式教學反射鏡、煙罩與抽氣工程等設備，也規劃多功能農業推廣及食農教育體驗空間，期望提升農業人才培訓效益，推廣「吃當季、食在地」的食農理念。

「114年度花卉產業文化推廣改善計畫」總經費70萬元，市府農業局補助56萬元、農會自籌14萬元。針對花卉產業文化館內老舊的看板、影音播放設備與吊掛結構汰舊換新，強化導覽解說與教育推廣功能，同時提升安全性與參觀體驗，讓后里花卉產業行銷能見度再升級。

后里區農會總幹事陳清琪表示，后里區農會長期深耕農業推廣、農村文化保存與食農教育，但因設施老舊、設備不足，影響課程推展及教學品質。他感謝立委楊瓊瓔長期關心地方農業發展，強調兩項計畫執行後，將有助於農業推廣課程精進，也讓花卉產業文化館以嶄新面貌迎接遊客。

農業部農業輔導司副司長陳怡任、台中市政府農業局專委施愛燕都肯定后里區農會的經營績效，讚許農會團隊支持家政班及青農發展，並允諾全力支持家政教室及花卉產業文化館設施升級計畫。

楊瓊瓔表示，農業相關設施的改善與資源挹注，對農村再生、產業升級及觀光發展很重要，此次家政教室及花卉產業文化館的設備更新與空間優化，是推動后里農業現代化、強化食農教育的重要一步，也有助促進農業永續發展，進一步吸引年輕世代返鄉。

立委楊瓊瓔今天邀集農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天邀集農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

食農教育 農會 后里

延伸閱讀

影／電力供給「火力全開」 台中立委呼籲完成2028無煤中火

柯建銘估大罷免：至少6席被罷掉、10到20席為中成功

立委關心海峽封鎖 經長：會從美澳購氣

登高一呼 盧秀燕轟民進黨三波鬥爭：不同意票要入匭

相關新聞

危駕天堂？彰化東彰路5個月取締2306件 暑期將大執法

彰化縣東彰路段今年1月24日通車，因路寬車少 ，周末假日深夜屢傳車輛改裝、噪音及競速、甩尾等危駕情事發生，嚴重影響沿線居...

霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶的自來水最近變得混濁，民眾擔心遭到汙染不敢飲用，向市議員李天生投訴。李天生今邀集自來...

「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

民眾選購預售屋前，常因資訊不足而踩雷，或者錯失買屋時機，彰化縣政府與所轄8個地政事務所合作，利用免費的Google Ma...

后里家政教室及花卉文化館升級 楊瓊瓔爭取近9成補助

為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，立委楊瓊瓔今天邀農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花...

各級民代共同爭取3549萬 大甲自來水延管與道路復平完工

台中市大甲區中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水為主要用水來源，後因氣候致降雨量驟減、地下水枯竭，當地近40戶居民面臨缺...

彰化黃金帝國拆除掉碎石...砸中路過市民 縣府回應了

彰化縣政府拆除員林市黃金帝國大樓，傳出21日有市民騎機車路過，被3塊小石頭分別擊中全安帽、左肩和機車後座，因無大礙不願出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。