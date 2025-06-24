后里家政教室及花卉文化館升級 楊瓊瓔爭取近9成補助

為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，立委楊瓊瓔今天邀農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館；教學設備更新、空間優化及花卉館導覽與影音設備汰舊換新，總經費達255萬元，楊瓊瓔協助爭取農業部與市府農業局補助比例約9成。

楊瓊瓔今天辦理「后里區農會家政教室及花卉產業文化館設施設備改善」現勘，農業部農業輔導司副司長陳怡任、台中市政府農業局專委施愛燕及台中市議員陳本添、邱愛珊出席。

楊瓊瓔協助爭取農業部及市府農業局9成經費補助，她強調，家政教室與花卉產業文化館的改善，不僅是設備更新，更有助於推動農業教育的永續發展。

后里區農會提出「114年度台中市后里區農會強化農業推廣教育設施計畫」，總經費185萬元，其中農業部、台中市政府農業局分別補助120萬元及55萬元，餘由農會自籌。將添購不鏽鋼折疊式工作台、壁式教學反射鏡、煙罩與抽氣工程等設備，也規劃多功能農業推廣及食農教育體驗空間，期望提升農業人才培訓效益，推廣「吃當季、食在地」的食農理念。

「114年度花卉產業文化推廣改善計畫」總經費70萬元，市府農業局補助56萬元、農會自籌14萬元。針對花卉產業文化館內老舊的看板、影音播放設備與吊掛結構汰舊換新，強化導覽解說與教育推廣功能，同時提升安全性與參觀體驗，讓后里花卉產業行銷能見度再升級。

后里區農會總幹事陳清琪表示，后里區農會長期深耕農業推廣、農村文化保存與食農教育，但因設施老舊、設備不足，影響課程推展及教學品質。他感謝立委楊瓊瓔長期關心地方農業發展，強調兩項計畫執行後，將有助於農業推廣課程精進，也讓花卉產業文化館以嶄新面貌迎接遊客。

農業部農業輔導司副司長陳怡任、台中市政府農業局專委施愛燕都肯定后里區農會的經營績效，讚許農會團隊支持家政班及青農發展，並允諾全力支持家政教室及花卉產業文化館設施升級計畫。