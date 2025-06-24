各級民代共同爭取3549萬 大甲自來水延管與道路復平完工

台中市大甲區中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水為主要用水來源，後因氣候致降雨量驟減、地下水枯竭，當地近40戶居民面臨缺水困境，台中市議員李文傑爭取、立法院副院長江啟臣協助，成功向中央爭取1549萬元經費推動自來水延管工程，市府籌措2000萬元進行道路復平，現已完工。

各單位今天辦理完工說明會，市議員李文傑表示，這項工程歷經近4年努力，民國110年6月首次會勘時原規劃於國有地掘井供水，因水壓不足與國有地租賃問題無法施作；111年5月召開協調會後，決定改以向經濟部水利署爭取「無自來水地區延管」方式辦理。111年10月舉辦延管說明會，向居民說明申請流程與所需資料；112年11月召開開工前說明會，凝聚共識，加速推動；113年完成延管及住戶接管作業；114年5月完成道路復平，全面改善道路品質。

今天辦理完工說明會，向民眾說明補助與垃圾清潔費等後續事項，李文傑感謝立法院副院長江啟臣對此案的全力支持，文曲里林寶彩里長的地方協調，及居民的配合與體諒。地方與中央通力合作，克服重重困難，終使工程順利完成。