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各級民代共同爭取3549萬 大甲自來水延管與道路復平完工
台中市大甲區中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水為主要用水來源，後因氣候致降雨量驟減、地下水枯竭，當地近40戶居民面臨缺水困境，台中市議員李文傑爭取、立法院副院長江啟臣協助，成功向中央爭取1549萬元經費推動自來水延管工程，市府籌措2000萬元進行道路復平，現已完工。
各單位今天辦理完工說明會，市議員李文傑表示，這項工程歷經近4年努力，民國110年6月首次會勘時原規劃於國有地掘井供水，因水壓不足與國有地租賃問題無法施作；111年5月召開協調會後，決定改以向經濟部水利署爭取「無自來水地區延管」方式辦理。111年10月舉辦延管說明會，向居民說明申請流程與所需資料；112年11月召開開工前說明會，凝聚共識，加速推動；113年完成延管及住戶接管作業；114年5月完成道路復平，全面改善道路品質。
今天辦理完工說明會，向民眾說明補助與垃圾清潔費等後續事項，李文傑感謝立法院副院長江啟臣對此案的全力支持，文曲里林寶彩里長的地方協調，及居民的配合與體諒。地方與中央通力合作，克服重重困難，終使工程順利完成。
此工程可解決大甲區文曲里及外埔區水美里部分居民長期缺水的問題，也強化當地基礎設施，讓居民生活更便利安心。
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