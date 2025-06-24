危駕天堂？彰化東彰路5個月取締2306件 暑期將大執法

彰化縣東彰路段今年1月24日通車，因路寬車少 ，周末假日深夜屢傳車輛改裝、噪音及競速、甩尾等危駕情事發生，嚴重影響沿線居民安寧及行車安全，彰化縣警察局迄今已取締違規2306件，仍無法有效遏止，暑期即將到來，周末將設9處攔查點大執法。

東彰道路是彰化縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長度約28.2公里，起於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路1段路口，終點於二水鄉東彰南路1段與民生路口。由於路寬28公尺規畫四線道，沿途車流道不大，自通車以來，即常有汽、機車前往競駛，成了汽機車玩家的天堂。

警方表示，東彰路通車以來，警方已取締違規2306件，其中以不依標誌、標線、號誌行駛842件最多，再依次是超速587件、闖紅燈487件，再其次是違規改裝車體、使用註銷號牌，並有1件依公共危險罪移送法辦。

其中，最嚴重的違規事件是今年5月25日深夜，彰化縣警察局110獲報，指東彰路段發生危駕及噪音擾民案件，經即時調閱監視器擴大追查，迅速鎖定48輛涉案車輛，經一一通知所有駕駛人到案說明，並聯合彰化縣環保局及彰化監理站聯合稽查涉案車輛，共舉發闖紅燈、遮蔽車牌等交通違規15件，正蒐集危駕事證朝公共危險罪嫌偵辦。

由於暑期即將到來，彰化縣警局結合彰化、員林、田中分局及保安、交通警察隊，將針對東彰路實施區域聯防強力執法，將在東彰路與員集路口等9處地點設置攔查點，在周五、周六及及周日晚間10時到隔天凌晨4時，部署優勢警力加強盤查可疑車輛，全力防制危駕行為。

此外，也將加強東彰路速度管理，沿途將編排12處移動式測速照相地點，全天候執行超速取締，以降低交通事故發生，並防制危駕案件發生，加上路口均已設置監視，全盤掌握違法車輛動態。

縣警局表示，警方也將結合環保、監理站，在東彰路段設置移動式聲音照相科技執法設備，加強取締改裝車輛，減少噪音擾民，並針對危險駕駛案件涉案車輛，派員當場檢驗有無改裝等不法情事，依法嚴辦。