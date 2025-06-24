彰化黃金帝國拆除掉碎石...砸中路過市民 縣府回應了
彰化縣政府拆除員林市黃金帝國大樓，傳出21日有市民騎機車路過，被3塊小石頭分別擊中全安帽、左肩和機車後座，因無大礙不願出面申訴，在臉書員林社群PO文提醒大家注意安全。
以匿名方式發文的網友PO文指出，本月21日騎機車路過拆除中的黃金帝國，有小石頭掉落，分別擊中他的安全帽、左肩和機車後座，他無法確認就是從黃金帝國上面掉下來的碎石，因身體無恙沒打算追究，只是提醒大家經過和施工單位都注意。
縣議員曹嘉豪今表示，有民眾反映有小碎石墜落，並已擊中用路人的安全帽，萬一沒戴安全帽就可能受傷，他已通知縣政府建設處和工務處。建設處和工務處都表示，將督促工程包商加強工地安全防護。
彰化縣兩大危樓「北喬友，南黃金」被視為都市之瘤，喬友大樓依都市更新計畫先拆除，黃金帝國是彰化第一件公辦都市更新案，也在今年4月25日動工拆除，將改建為地上22層住商大樓。
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