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影／集資中大樂透頭獎也做夥行善 今與彩券行捐台中消防局救災器材

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影
「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影

台中市東勢區的42位大樂透集資人因為中了頭獎，和全福順彩券行一起捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批，今天在捐贈儀式中，彩券行代表說，頭獎中獎人大家討論後決定捐贈救災器材，回饋地方，讓大家愛的善意延續下去。

全福順彩券行今年初開出頭獎，二注分得，其中一注來自台中東勢42人集中購買中獎，眾人決定將這份難得的幸運轉化為公益行動，熱心公益、愛心捐贈不落人後，體恤消防人員工作辛勞，透過全福順彩券行，向台中市政府消防局第二救災救護大隊捐贈70萬元救災裝備及宣導教具1批，以實際行動回饋社會、守護在地安全，增進消防分隊救災裝備量能及提升宣導效能。

消防局第二救災救護大隊今天受贈半身及全身安全吊帶、防墜器、勢能吸收器、繩索保護器、自我制動下降器、下降器，提升第一線消防人員救助安全保障，而玻璃安全膠膜及膠座台則用以車禍救助，黏貼於汽車玻璃以強化玻璃強度，在擊破、拆卸玻璃時減低玻璃碎屑的產生及傷害，確保現場消防人員及救助民眾安全。

攻擊水帶包用以火場救災，提升現場消防人員的反應速度與作業效率，強化整體救災能量；潛水搜溺水中推進器，用在搜溺現場，將大幅提升消防人員於執行水域救援任務時行動效率與安全保障，對於強化本地災害應變能力具有重大助益；宣導用小型電動消防車及兒童消防衣將用於各項消防宣導與教育活動，提升消防人員於公共安全推廣及防災教育方面機動性與執行效率。

今天捐贈儀式在台中市消防局第二救災救護大隊舉行，第二大隊長余易祐代表受贈，並回贈感謝狀給捐贈中獎的42位大樂透集資人代表黃姓女子。

余易祐表示，感謝「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」對消防工作的支持與肯定，他說這批救災裝備與宣導教具對消防局，不僅是物資上的充實，更是精神上的鼓舞。有了社會各界的支持，消防局更有信心、更有力量持續守護市民的生命與財產安全。這份心意，全體同仁都感到非常溫暖，也將以更積極的行動回應社會的期待。

「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影
「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影
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「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影
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「大樂透集資中獎人暨全福順彩券行」今天捐贈台中市政府消防局救災裝備及宣導教具1批。記者游振昇／攝影
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消防人員 彩券行 大樂透

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