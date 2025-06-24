快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

台中東勢42人集資大樂透中獎 捐消防局採購救災器材

中央社／ 台中24日電

台中市東勢區42名民眾集資大樂透包牌中了頭獎，眾人決定將這份幸運化作公益行動，捐贈消防局第二大隊購買救災裝備，強化整體救災能量。

台中市消防局第二救災救護大隊今天召開捐贈儀式記者會，展示中獎人及彩券行捐助獎金所購買的救災裝備，消防局第二救災救護大隊大隊長余易祐代表受贈並回贈感謝狀給42名大樂透集資人代表。余易祐說，這批救災裝備與宣導教具，不僅是物資上的充實，更是精神上的鼓舞。

台中山城地區有台中後花園之稱，每逢假日許多民眾前來遊憩。山城地區有山、有溪流，常發生山域、水域事故需要救援，6月就有2起墜谷事件。

余易祐說，山下消防分隊救災裝備較為簡易，消防員常得自掏腰包購買，但救災器材價格不斐。他提到消防工作「給人希望天使，救人苦難是菩薩」。獲贈獎金用來購買救災裝備、宣導教具等，提升救援效能。

全福順彩券行黃姓店長表示，中獎後決定化幸運為愛心，除捐款給消防大隊購買救災裝備外，另也捐助地方慈善會，協助弱勢家庭，回饋鄉里。

消防局第二救災救護大隊獲贈新台幣70萬元，用來購買半身及全身安全吊帶、防墜器、繩索保護器等，攻擊水帶包用在火場救災，潛水搜溺水中推進器，提升消防人員在執行救援任務時的行動效率與安全保障，另購買宣導用小型電動消防車及兒童消防衣將用於各項消防宣導與教育活動。

彩券行 大樂透 台中市

延伸閱讀

蘆竹飼料場噴霧罐破裂釀氣爆 桃市強化高風險場所管理

酷暑救災恐熱傷害...竹縣消防員火場搏鬥 4人體溫飆破40度

影／台中逢甲商圈廠房大火燒掉3千戲偶 消防局入夜出動山貓拆屋滅火

逢甲商圈火警「火勢猛」 屋主搶救布袋戲偶…消防局5單位馳援

相關新聞

霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶的自來水最近變得混濁，民眾擔心遭到汙染不敢飲用，向市議員李天生投訴。李天生今邀集自來...

台中94條自行車道、65條登山步道 盧秀燕私心推薦這條

台中市目前建置94條自行車道與65條登山步道，自行車道總長度逾780公里，登山步道也有近115公里，市府歡迎民眾趁著暑假...

南投一期稻作收割季露天燒稻草 空拍機、夜間稽查全面啟動

南投縣一期稻作收割即將展開，部分農友習慣露天燃燒稻草，導致大量濃煙，不僅汙染空氣、危害民眾健康，還可能引發交通事故。南投...

台中市少輔會反毒有功 19團競逐脫穎而出 卓榮泰今表揚

台中市少輔會以戲劇志工、反毒主題曲等宣導方式，深入校園，整合市府、民間團體資源，創建「少年英雄聯盟」服務平台，建構防毒網...

彰化這186個停車位回來了 調查站遷建用地將續供停車場

彰化市三民路原稅捐處宿舍用地開闢的「萬安停車場」，共有186格停車位，有效改善周邊停車問題，卻因彰化縣調查站計畫遷建使用...

台中「王田百慕達三角洲」1年千人受傷 交通部1個月提改善

台中大肚區王田交流道銜接彰化、烏日及大肚三地，因機車動線混亂、跨越鐵路導致事故頻傳，被稱為「王田百慕達三角洲」。立法院交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。