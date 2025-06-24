台中94條自行車道、65條登山步道 盧秀燕私心推薦這條

台中市目前建置94條自行車道與65條登山步道，自行車道總長度逾780公里，登山步道也有近115公里，市府歡迎民眾趁著暑假與國定假日到台中登山騎車。台中市長盧秀燕私心推薦位於霧峰的望月風獻堂登山步道，追憶百年前民主前輩林獻堂。

台中市政會議今天由觀光旅遊局專案報告自行車道與登山步道。觀旅局長陳美秀表示，全球永續旅遊興起，自行車道與登山步道都是其中重要一環，台中的山、海、屯與市區各有特色，近年獲獎無數，包含全球綠色目的百大故事獎、台灣永續行動獎等等。

陳美秀指出，台中是自行車產業王國，由產業帶動旅遊，2019年迄今市府增建自行車道67公里，目前全市共94條自行車道，總長度780.77公里，2023年遠見雜誌評為長度六都第一；台中自行車路網各具特色，長程有海線逐風路網，山區有親山綠野路網，短程也有都會人文路網。

登山步道方面，陳美秀表示，2019年至今增闢9.73公里，大部分位於原縣區，目前全市共65條、113.95公里，分為親子級、休閒級與健腳級；親子級小朋友都可以走完，休閒級能讓一般人達到運動效果，健腳級則適合專業人士挑戰，如谷關七雄步道。

陳美秀推薦，自行車道有6月20日最新啟用的旱溪西路自行車道、每年超過600萬人次的最熱門后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊、6月14日開放中科公園戲水區的潭雅神綠園道等等；登山步道除了最熱門的大坑登山步道，還有目標建置為地質公園的鐵砧山、屢獲獎項的環山獵人登山步道等等。

盧秀燕表示，騎自行車或登山都是健身運動的好方式，市府規畫自行車道與登山步道也會選擇景觀最好、最有趣的路線，既能欣賞風景，也達到節能旅遊的目的；今年開始國定假日增加，下半年也有不少「小假期」，歡迎全國民眾到台中體驗。