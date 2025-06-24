南投一期稻作收割季露天燒稻草 空拍機、夜間稽查全面啟動

南投縣一期稻作收割即將展開，部分農友習慣露天燃燒稻草，導致大量濃煙，不僅汙染空氣、危害民眾健康，還可能引發交通事故。南投縣環保局強調，將全面加強巡查與稽查，違者最高可罰100萬元，嚴重者將依法移送法辦。

南投縣環保局長李易書說，露天燃燒稻草造成的空氣汙染，常引發過敏、咳嗽、氣喘等呼吸道不適，對孩童與長者更具健康風險；同時，大量煙霧籠罩農田與道路，造成行車視線不良、甚至釀成交通意外，影響不容小覷。

雖然在多年宣導與稽查下，稻草焚燒陳情數已明顯下降，但環保局不敢鬆懈，特別在收割高峰期間增派人力進行假日與夜間巡查，並運用空拍機與煙霧辨識系統輔助監控，加強查緝力度，防患於未然。

李易書提醒農友，「稻草不是廢物，是資源！」稻草含高達90%的有機質及植物所需的氮磷鉀等營養成分，可就地斬碎撒佈並施用腐化菌，加速分解成有機肥，滋養土地、改善土壤結構。亦可用於鋪蓋裸地、減少揚塵，甚至成為傳統草編藝品、公共藝術素材，一舉多得。

環保局強調，依據空氣汙染防制法，民眾露天燃燒稻草，可處1200元至10萬元罰鍰；若為工商業廠場，罰金提高至10萬元至100萬元。若因濃煙釀成交通事故或人身財損，恐涉公共危險罪，將依法移送法辦。