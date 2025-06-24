聽新聞
0:00 / 0:00
南投一期稻作收割季露天燒稻草 空拍機、夜間稽查全面啟動
南投縣一期稻作收割即將展開，部分農友習慣露天燃燒稻草，導致大量濃煙，不僅汙染空氣、危害民眾健康，還可能引發交通事故。南投縣環保局強調，將全面加強巡查與稽查，違者最高可罰100萬元，嚴重者將依法移送法辦。
南投縣環保局長李易書說，露天燃燒稻草造成的空氣汙染，常引發過敏、咳嗽、氣喘等呼吸道不適，對孩童與長者更具健康風險；同時，大量煙霧籠罩農田與道路，造成行車視線不良、甚至釀成交通意外，影響不容小覷。
雖然在多年宣導與稽查下，稻草焚燒陳情數已明顯下降，但環保局不敢鬆懈，特別在收割高峰期間增派人力進行假日與夜間巡查，並運用空拍機與煙霧辨識系統輔助監控，加強查緝力度，防患於未然。
李易書提醒農友，「稻草不是廢物，是資源！」稻草含高達90%的有機質及植物所需的氮磷鉀等營養成分，可就地斬碎撒佈並施用腐化菌，加速分解成有機肥，滋養土地、改善土壤結構。亦可用於鋪蓋裸地、減少揚塵，甚至成為傳統草編藝品、公共藝術素材，一舉多得。
環保局強調，依據空氣汙染防制法，民眾露天燃燒稻草，可處1200元至10萬元罰鍰；若為工商業廠場，罰金提高至10萬元至100萬元。若因濃煙釀成交通事故或人身財損，恐涉公共危險罪，將依法移送法辦。
民眾如發現露天燃燒情事，可即刻撥打環保局公害陳情專線(049)223-4685或(049)222-3763通報，環保局將迅速派員查處，守護社區空氣與公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言