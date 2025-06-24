快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

南投一期稻作收割季露天燒稻草 空拍機、夜間稽查全面啟動

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局使用空拍機稽查露天燃燒稻草。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局使用空拍機稽查露天燃燒稻草。圖／南投縣環保局提供

南投縣一期稻作收割即將展開，部分農友習慣露天燃燒稻草，導致大量濃煙，不僅汙染空氣、危害民眾健康，還可能引發交通事故。南投縣環保局強調，將全面加強巡查與稽查，違者最高可罰100萬元，嚴重者將依法移送法辦。

南投縣環保局長李易書說，露天燃燒稻草造成的空氣汙染，常引發過敏、咳嗽、氣喘等呼吸道不適，對孩童與長者更具健康風險；同時，大量煙霧籠罩農田與道路，造成行車視線不良、甚至釀成交通意外，影響不容小覷。

雖然在多年宣導與稽查下，稻草焚燒陳情數已明顯下降，但環保局不敢鬆懈，特別在收割高峰期間增派人力進行假日與夜間巡查，並運用空拍機與煙霧辨識系統輔助監控，加強查緝力度，防患於未然。

李易書提醒農友，「稻草不是廢物，是資源！」稻草含高達90%的有機質及植物所需的氮磷鉀等營養成分，可就地斬碎撒佈並施用腐化菌，加速分解成有機肥，滋養土地、改善土壤結構。亦可用於鋪蓋裸地、減少揚塵，甚至成為傳統草編藝品、公共藝術素材，一舉多得。

環保局強調，依據空氣汙染防制法，民眾露天燃燒稻草，可處1200元至10萬元罰鍰；若為工商業廠場，罰金提高至10萬元至100萬元。若因濃煙釀成交通事故或人身財損，恐涉公共危險罪，將依法移送法辦。

民眾如發現露天燃燒情事，可即刻撥打環保局公害陳情專線(049)223-4685或(049)222-3763通報，環保局將迅速派員查處，守護社區空氣與公共安全。

大面積燃燒影響空氣品質與交通安全。圖／南投縣環保局提供
大面積燃燒影響空氣品質與交通安全。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局使用空拍機稽查露天燃燒稻草。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局使用空拍機稽查露天燃燒稻草。圖／南投縣環保局提供

環保局長 南投縣 交通事故

延伸閱讀

南投竹山紫南宮聯外道路新設測速桿！限速50公里、7月起雙向開拍

影／辦學機關成辦案機構...南投教育界批解聘辦法惡修 家長也不忍了

南投信義鄉長涉貪遭訴 罪嫌重大延押2個月

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

相關新聞

霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶的自來水最近變得混濁，民眾擔心遭到汙染不敢飲用，向市議員李天生投訴。李天生今邀集自來...

台中94條自行車道、65條登山步道 盧秀燕私心推薦這條

台中市目前建置94條自行車道與65條登山步道，自行車道總長度逾780公里，登山步道也有近115公里，市府歡迎民眾趁著暑假...

南投一期稻作收割季露天燒稻草 空拍機、夜間稽查全面啟動

南投縣一期稻作收割即將展開，部分農友習慣露天燃燒稻草，導致大量濃煙，不僅汙染空氣、危害民眾健康，還可能引發交通事故。南投...

台中市少輔會反毒有功 19團競逐脫穎而出 卓榮泰今表揚

台中市少輔會以戲劇志工、反毒主題曲等宣導方式，深入校園，整合市府、民間團體資源，創建「少年英雄聯盟」服務平台，建構防毒網...

彰化這186個停車位回來了 調查站遷建用地將續供停車場

彰化市三民路原稅捐處宿舍用地開闢的「萬安停車場」，共有186格停車位，有效改善周邊停車問題，卻因彰化縣調查站計畫遷建使用...

台中「王田百慕達三角洲」1年千人受傷 交通部1個月提改善

台中大肚區王田交流道銜接彰化、烏日及大肚三地，因機車動線混亂、跨越鐵路導致事故頻傳，被稱為「王田百慕達三角洲」。立法院交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。