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台中市少輔會反毒有功 19團競逐脫穎而出 卓榮泰今表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市少輔會反毒有功，今獲行政院長卓榮泰（左）表揚，台中市警局副局長盧廷彰代表受獎。圖／台中市警局提供
台中市少輔會反毒有功，今獲行政院長卓榮泰（左）表揚，台中市警局副局長盧廷彰代表受獎。圖／台中市警局提供

台中市少輔會以戲劇志工、反毒主題曲等宣導方式，深入校園，整合市府、民間團體資源，創建「少年英雄聯盟」服務平台，建構防毒網絡期實現無毒成長環境，今在19個複選團體中脫穎而出，獲得行政院長卓榮泰表揚為反毒有功團體，由台中市警局副局長盧廷彰代表受獎。

台中市少輔會表示，教育部每年會評選社會各界反毒有功團體予以表揚，今年的拒毒預防組有19個團體進入複選，台中市少輔會脫穎而出，顯示長期結合教育局、警察局、社會局、衛生局等單位，推動校園毒品預防宣導、個案輔導、戲劇宣導及心理諮商等，從預防、輔導到復歸，建構全方位反毒支持系統，獲教育部認可。

台中市少輔會說明，為強化青少年心理健康與風險預防，台中少輔會率全國之先，創新推動將反毒主題曲「Don’t do it」，以期間限定方式，利用環保車收垃圾時播放，在台中市大街小巷進行巡迴宣傳，提醒市民對毒品及新興毒品（K他命、搖頭丸、依托咪酯等）保持警惕。

另外也透過反毒歌曲的播放，將日常不過的環保車，搖身成為一個特殊的「流動宣傳平台」，引起市民的關注，激發民眾思考毒品對生活的影響，是獲獎的一大亮點。

台中市警局副局長盧廷彰說，獲獎不只是對少輔會全體同仁長期努力的嘉勉，更是對市府深耕青少年議題政策方向的全面肯定。未來，少輔會將持續秉持「以少年為本、以需求為導向」的服務理念，結合更多社會資源與專業力量，為本市青少年打造更安全、關懷與成長共好的環境。

台中市少輔會反毒有功，今獲行政院長卓榮泰表揚。圖／台中市警局提供
台中市少輔會反毒有功，今獲行政院長卓榮泰表揚。圖／台中市警局提供

少輔會 台中市 反毒

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