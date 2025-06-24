霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶的自來水最近變得混濁，民眾擔心遭到汙染不敢飲用，向市議員李天生投訴。李天生今邀集自來水公司人員前往會勘。水公司霧峰營運所主任黃世君說，該住戶一帶地勢較高，需要加壓供水，在加壓過程中會產生氣泡，不過檢測水質並沒有問題，建議當事人可以建水塔，另水公司也將規畫興建蓄水池，徹底解決住戶們的困擾。

當地住戶洪松柏抱怨，長久以來家中自來水都呈現乳白色，需要擺放一段時間才會恢復清澈。雖然水最後終能清澈，但他們懷疑水垢、雜質沈澱後仍然存在，因此都擔心有汙染而不敢飲用。為此，有人修建水塔因應，不少人則向民間買水，大家都有繳納水費，卻面對如此情形，並不公平。

黃世君說，該住戶一帶地勢較高，採用加壓供水，機器啟動時帶來氣泡，是一種物理現象，很快就會恢復清澈。但是，水質經檢測並無重金屬等化學反映，建議住戶修建水塔，將自來水抽入水塔靜置後再行取用。

他說，為解決問題，水公司將租用台糖土地闢建一處蓄水池，將來先把自來水集中靜置沈澱後，再分送各住戶使用，就不會再有氣泡的情形，已報請第四區管理處補助經費辦理中。