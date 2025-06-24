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彰化這186個停車位回來了 調查站遷建用地將續供停車場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有186格停車位的彰化市三民路「萬安停車場」，將做為彰化縣調查站遷建廳舍使用，從今年四月停止營運，在地方反映下，調查局同意再續租給公所做為停車場。記者劉明岩／攝影
有186格停車位的彰化市三民路「萬安停車場」，將做為彰化縣調查站遷建廳舍使用，從今年四月停止營運，在地方反映下，調查局同意再續租給公所做為停車場。記者劉明岩／攝影

彰化市三民路原稅捐處宿舍用地開闢的「萬安停車場」，共有186格停車位，有效改善周邊停車問題，卻因彰化縣調查站計畫遷建使用，從今年4月起，停車場停止營運，讓民眾感到不便。調查局為呼應民意，近日行文市公所，同意停車場續租到2017年底。

彰化市三民路陽明公園、兒童公園周邊停車困難，市公所向國有財產署承租原閒置的稅捐處宿舍用地，開闢「萬安停車場」，由於占地達1071坪，可提供186個停車位，對改善周邊停車助益甚大。如今，調查站以縣調站在施工前，同意停車場暫時繼續使用，獲得民眾肯定。

彰化縣調查站座落於八卦山台地垂直邊坡上，為地質敏感地帶，辦公大樓1990年間啟用，即歷經4次邊坡崩塌事件，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍，更常因豪大雨造成土石滑落，未來再遇巨大天災，即有傾斜、倒塌或滑落可能，除危及廳舍及人員安全，位處下方居民更是提心吊膽，多次要求調查站遷建。

彰化縣調查站尋覓遷建用地卻一波三折，經法務部及國有財產署積極協助下，才敲定位於彰化市三民路舊稅捐處宿舍用地，供做調查站遷址使用，卻因調查站遷建，國有財產署行文市公所，從今年4月1日起，停止租約，停車場也停止營運，周遭又沒有替代停車場，讓民眾怨聲載道。

彰化市公所以彰化縣調查站新建廳舍仍有設計及發包等作業，距在進場施工前尚有一段時日，建議國有財產署仍暫時提供做為停車場使用，紓解周邊停車需求。

市公所的反應，調查站聽到了，近日行文市公所，決定意市公所續租「萬安停車場」停車場，租期到2027年年底。市公所近日將上網招標，及早讓停車場恢復停車使用 。

財產 停車場

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