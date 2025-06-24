台中「王田百慕達三角洲」1年千人受傷 交通部1個月提改善

台中大肚區王田交流道銜接彰化、烏日及大肚三地，因機車動線混亂、跨越鐵路導致事故頻傳，被稱為「王田百慕達三角洲」。立法院交通委員會昨會同交通部現勘，交通部次長陳彥伯指示公路局一個月內提出改善方案，並邀集地方單位研議共識，持續追蹤後續進度。

王田交流道位於台中大肚區，銜接烏日與彰化市，因動線設計複雜、跨越山海鐵路及成追線交會處，加上車道不清，素有「王田百慕達三角洲」之稱，事故頻傳。

立委顏寬恒指出，不清楚的機車動線讓不少騎士誤入錯誤路段、甚至迷路，建議研議機車與汽車分道、或另闢高架專用道作為替代方案。市議員林昊佑補充，僅台1線大肚、龍井、烏日路段6年來就發生近5000件事故，導致超過6200人受傷、38人死亡，呼籲從制度面改革交通安全，不再讓悲劇重演。

市議員林昊佑指出，台1線權屬交通部公路局，大肚、龍井、烏日段過去6年共造成近5000件車禍，造成6200人受傷、38人死亡。他說，台灣交通是系統性的崩壞，從教育、建設到執法，太多的不合理。

市府副秘書長林育鴻表示，保障機車族是市府施政重點之一，任何交通改善不僅需考量便利性，更應以安全為首。市交通局也同步表示，將針對王田交流道機車動線及省道台1線、1乙線左轉設計檢討與調整，改善用路環境。

除王田交流道外，立法院副院長江啟臣、議員林孟令也關注生活圈4號線延伸與台中港區聯外道路整體規劃。建設局說明，生活圈4號線延伸目前正進行路線檢討，近期將於烏日、大肚、龍井舉辦地方說明會，預計民國116年底前完成計畫，並申請中央經費支持。

針對港區聯外道路問題，立委林國成要求港務公司應於三個月內提出整體規劃，並與民代、市府協商可行方案。另對於龍昌橋施工衍生的交通壓力，他要求港務公司在一個月內提解方；臨港路大客車行車安全問題，也要求兩個月內提出改善計畫。