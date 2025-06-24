台中踩舞嘉年華移師海線 10人即可組隊總獎金10萬

台中市繼高美濕地音樂會後，充滿節奏與動感的「2025台中國際踩舞嘉年華」將首度移師至海線清水區，9月27日、28日登場！全民踩舞趣味競賽，10人就能組隊參賽，總獎金10萬元。

為期兩天的音樂與舞蹈盛會，邀請來自台灣、日本、韓國、越南、印尼、菲律賓等地19支表演團隊共舞，將街道變舞台，點燃海線城市的熱情。

今年活動邁入第10屆，延續歷屆「全民踩舞趣味競賽」不限年齡與舞風，只要10人組隊、備妥音樂與服裝，即可報名參加（👉報名網址）。除前三名優勝隊伍，還將選出7組「特優表團」，總獎金高達10萬元！

不只是看表演、比賽，更可以親自參與！9月28日將舉辦「踩舞教學體驗活動」，由專業舞團現場帶領舞步，不論有無舞蹈經驗，都能在輕鬆氛圍中學跳踩舞，真正「從觀眾變舞者」，喚醒熱愛節奏的靈魂！

觀旅局長陳美秀表示，今年特邀來自6國的知名舞團齊聚清水，結合各國風格強烈的音樂與舞蹈，從動感嘻哈到傳統民族風，延續「街道就是舞台」的理念，讓清水街頭成為節奏跳動的海洋。

除了踩舞嘉年華，台中這個夏末秋初還有一系列不容錯過的音樂盛典：8月23日、24日｜濱海搖滾音樂祭2025 @梧棲三井OUTLET搖滾與海風碰撞，釋放夏日最後一波熱力

10月11日、12日｜第18屆搖滾台中 @文心森林公園

首度與日本FUJI ROCK FESTIVAL聯手合作，跨國舞台不容錯過！

10月17日至26日｜第21屆台中爵士音樂節 @市民廣場，台灣最具代表性的爵士饗宴，再次與市民零距離接觸！