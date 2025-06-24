快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

聽新聞
0:00 / 0:00

台中踩舞嘉年華移師海線 10人即可組隊總獎金10萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國際踩舞嘉年華九月下旬首度移師至海線清水區，全民踩舞趣味競賽，10人就能組隊參賽，總獎金10萬元。圖／台中市觀旅局提供
國際踩舞嘉年華九月下旬首度移師至海線清水區，全民踩舞趣味競賽，10人就能組隊參賽，總獎金10萬元。圖／台中市觀旅局提供

台中市繼高美濕地音樂會後，充滿節奏與動感的「2025台中國際踩舞嘉年華」將首度移師至海線清水區，9月27日、28日登場！全民踩舞趣味競賽，10人就能組隊參賽，總獎金10萬元。

為期兩天的音樂與舞蹈盛會，邀請來自台灣、日本、韓國、越南、印尼、菲律賓等地19支表演團隊共舞，將街道變舞台，點燃海線城市的熱情。

今年活動邁入第10屆，延續歷屆「全民踩舞趣味競賽」不限年齡與舞風，只要10人組隊、備妥音樂與服裝，即可報名參加（👉報名網址）。除前三名優勝隊伍，還將選出7組「特優表團」，總獎金高達10萬元！

不只是看表演、比賽，更可以親自參與！9月28日將舉辦「踩舞教學體驗活動」，由專業舞團現場帶領舞步，不論有無舞蹈經驗，都能在輕鬆氛圍中學跳踩舞，真正「從觀眾變舞者」，喚醒熱愛節奏的靈魂！

觀旅局長陳美秀表示，今年特邀來自6國的知名舞團齊聚清水，結合各國風格強烈的音樂與舞蹈，從動感嘻哈到傳統民族風，延續「街道就是舞台」的理念，讓清水街頭成為節奏跳動的海洋。

除了踩舞嘉年華，台中這個夏末秋初還有一系列不容錯過的音樂盛典：8月23日、24日｜濱海搖滾音樂祭2025 @梧棲三井OUTLET搖滾與海風碰撞，釋放夏日最後一波熱力

10月11日、12日｜第18屆搖滾台中 @文心森林公園

首度與日本FUJI ROCK FESTIVAL聯手合作，跨國舞台不容錯過！

10月17日至26日｜第21屆台中爵士音樂節 @市民廣場，台灣最具代表性的爵士饗宴，再次與市民零距離接觸！

音樂會 舞台 日本

延伸閱讀

「躍動非遺」香港多彩華藝嘉年華 吸引1.8萬人次參與

台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情

潭雅神綠園道戲水季來了！ 6月14日起邀市民同樂清涼一夏

基隆浪曲嘉年華連2天共10組藝人開唱 另推海上觀光巡遊

相關新聞

彰化這186個停車位回來了 調查站遷建用地將續供停車場

彰化市三民路原稅捐處宿舍用地開闢的「萬安停車場」，共有186格停車位，有效改善周邊停車問題，卻因彰化縣調查站計畫遷建使用...

霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶的自來水最近變得混濁，民眾擔心遭到汙染不敢飲用，向市議員李天生投訴。李天生今邀集自來...

台中「王田百慕達三角洲」1年千人受傷 交通部1個月提改善

台中大肚區王田交流道銜接彰化、烏日及大肚三地，因機車動線混亂、跨越鐵路導致事故頻傳，被稱為「王田百慕達三角洲」。立法院交...

台中踩舞嘉年華移師海線 10人即可組隊總獎金10萬

台中市繼高美濕地音樂會後，充滿節奏與動感的「2025台中國際踩舞嘉年華」將首度移師至海線清水區，9月27日、28日登場！...

彰化推動可透視垃圾袋 分日分項回收

彰化縣環保局推動「分日分項回收」並鼓勵使用「可透視垃圾袋」，目前和美鎮與福興鄉已率先實施，員林市7月1日起，預計在市區8...

台中庇護工場僅8處 挨批量能不足

台中市約有13萬名身心障礙者，其中具備勞動能力者約1.5萬人，但全市僅8處庇護工場，提供126名員工就業。市議員批評庇護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。