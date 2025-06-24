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武陵農場繡球花盛開 「花手水」浪漫打卡亮點

中央社／ 台中24日電

初夏時節，武陵農場內繡球花盛開，園方以繽紛繡球花打造「花手水」景點，結合自然之美與日式淨手文化，營造夢幻角落，吸引遊客駐足打卡，成為今年夏季不可錯過的浪漫亮點。

武陵農場今天透過文字稿表示，今年農場內繡球花大爆開，從露營區、醒獅園到賓館步道旁皆可見各色繡球爭妍綻放，包含粉紫、湛藍、淡綠等色系。繡球花的花語象徵「希望」與「圓滿」，與花手水的淨化意涵相呼應，讓旅人不僅賞花，也感受心靈片刻的平靜。

武陵農場提到，所謂「花手水」，源自日本神社傳統的「手水舍」儀式，原為參拜前洗手淨身之用。近年結合花藝後成為拍照新寵，色彩繽紛的花朵浮於清水之上，展現短暫卻令人驚艷的自然風景詩。武陵農場以高山氣候孕育的繡球花為主角，搭配自然木作與石材設計，展現高山農場的靜謐與禪意。

武陵農場表示，繡球花預計將持續綻放至7月中旬，民眾上山避暑賞花，可在花手水前留下一張專屬夏日的風景照。相關花況與交通資訊可至武陵農場官網及社群平台查詢。

露營區 賞花 武陵農場

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