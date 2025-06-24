台中庇護工場僅8處 挨批量能不足

台中市約有13萬名身心障礙者，其中具備勞動能力者約1.5萬人，但全市僅8處庇護工場，提供126名員工就業。市議員批評庇護量能不足、就業型態單一，另薪資偏低。市府未來將強化「可移轉性設計」，幫助員工銜接一般職場。

學員家長指出，庇護工場被視為「就業場所」必須自負盈虧，多由非營利組織經營，如採商業模式，有成本及利潤的壓力，難以兼顧對庇護員工提供技能培訓與社會適應等生活照顧，增添營運困難，亟需政府單位協助，挹注資源。

庇護工場主要讓15歲以上有就業意願，但還無法進入一般職場的身心障礙者，培養工作能力，賺取穩定收入。

國民黨籍市議員邱愛珊指出，庇護工場員工多不適用「基本工資法」，在營收有限下，薪資偏低。監察院調查顯示全台近6成庇護員工平均月薪在9000元以下，以產能來決定薪水多寡，薪資與勞動條件不透明，難以確保勞動權益。

民進黨籍議員陳雅惠則表示，多數庇護工場工作內容，局限於包裝、清潔、洗車等重複性高的勞務，產業型態單一、職種缺乏創新，不利於激發身心障礙者的職能潛力，導致庇護工場間同質化競爭，呼籲市府引入多元產業，推動庇護就業永續發展。

勞工局長林淑媛回應，目前8處庇護工場中，有7處為社福機構設立，僅1處為事業單位營運。未來將在庇護訓練中強化「可移轉性設計」，幫助員工銜接一般職場，並鼓勵企業透過分割產線、成立關係企業等方式，參與庇護就業。

林淑媛強調，庇護工場屬「過渡性就業」模式，主要協助尚無法進入一般職場的身心障礙者培養工作能力，近三年已成功協助23人轉銜進入一般性職場。

她表示，各工場皆須與員工簽訂勞動契約，薪資核算依基本工資乘以產能分數，並設有績效獎勵與員工旅遊等福利制度，市府每季定期訪查，聘外部專家檢視薪資合理性。