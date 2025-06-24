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彰化推動可透視垃圾袋 分日分項回收

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化報導
員林清潔隊將從7月起開始先在市區80個公寓大樓試辦推動使用「可透視垃圾袋」，呼籲民眾配合。圖／員林清潔隊提供
員林清潔隊將從7月起開始先在市區80個公寓大樓試辦推動使用「可透視垃圾袋」，呼籲民眾配合。圖／員林清潔隊提供

彰化縣環保局推動「分日分項回收」並鼓勵使用「可透視垃圾袋」，目前和美鎮與福興鄉已率先實施，員林市7月1日起，預計在市區80處公寓社區試辦。

環保局指出，去年7月起強化垃圾破袋稽查後，若垃圾車運至溪州焚化廠時經查發現袋中含12件以上可回收物，或廚餘比率逾3成，即整車退運。此舉有效提升資源回收量，從前年4439公噸成長至去年的6354公噸，成長幅度達43%；同時全年垃圾量減少2萬3641公噸，減幅達18%。

不過，回收量提升也加重清潔隊壓力。環保局秘書陳金蘭表示，為減輕負擔，將以不強制的方式推廣「分日分項回收」與「可透視垃圾袋」，可協助清潔隊員快速辨識垃圾內容、減少破袋檢查。

和美鎮自5月起試辦回收物依類別分日回收，清潔隊表示，若民眾弄錯回收日，會先行勸導，不會拒收，目前配合率已達到4成，成效良好。

福興鄉則宣布7月起禁用無法辨識內容物的垃圾袋，並同步推行「分日分項回收」，鄉長蔣煙燈強調，清潔隊以勸導為主，只要做好分類，即使未用透視袋，也可直接倒入垃圾車。

員林市公所清潔隊隊長張道強則說，7月1日起，市內80棟公寓大樓將率先推行「可透視垃圾袋」，協助清潔隊員在收運過程中快速目視垃圾內容，及早發現未分類或危險物品，降低退運率並提升安全。員林去年成立稽查小組，透過破袋檢查減量垃圾達4500公噸，為全縣成效最佳，盼藉此政策再提升分類效率與民眾參與度。

環保局強調，此政策仍在試辦階段，後續將視各地執行情況，再決定是否擴大推行。

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彰化縣7月起推可透視垃圾袋 分日分項回收

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