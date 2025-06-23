台中南屯3車多路段凹凸不平 立委邀會勘爭取5600萬元改善
台中市東興路二段（文心南三路至五權西路二段）、五權西路三段（忠勇路至文山北巷）、惠中路三段（大墩七街至大業路）等路段車流量大，路面品質不佳，包含凹凸不平、鋪面老舊。立法委員廖偉翔今邀請相關單位會勘，總計將爭取5600萬元經費改善。
參與會勘的市府建設局人員說，市府已提報國土署審查。國土署則回應說，本次勘查路段所申請的補助屬於「提升道路品質計畫2.0」，須與六都其他工程案共同競爭經費，因此計畫內容須詳實完備，才能提高核定機會。會盡力協助調整計畫內容，請市府按照規畫並修正，以提升計畫競爭力。
廖偉翔說，道路品質不佳不僅影響行車舒適性，也影響交通安全性。三路段預估改善經費總計5千600萬元，他會持續在中央爭取經費支持，協助工程儘早啟動，改善南屯交通環境。
市議員朱暖英、劉士州今也表示，長期接獲民眾反映上述路段路面破損，影響通行品質與安全，希望能爭取盡早核定經費、順利動工。
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