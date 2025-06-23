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限速50！竹山紫南宮聯外道路新設測速桿 7月雙向開拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山台3丙線7.4K處新設固定式測速照相桿，限速50公里，可雙向調整取締超速，7月1日起正式開拍。圖／警方提供
南投竹山台3丙線7.4K處新設固定式測速照相桿，限速50公里，可雙向調整取締超速，7月1日起正式開拍。圖／警方提供

南投台3丙線集山路一段是從集集前往竹山紫南宮的聯外道路之一，由於該路段筆直，且沿途居民少，民眾行車易超速，甚至造成死亡車禍。警方為此於該路線7.4K處架設測速照相桿，限速50公里，7月1日起開拍，呼籲用路人減速慢行。

台3丙線連接竹山、集集兩地，是從集集鎮前往竹山紫南宮的聯外道路之一，而因該路段周邊環境空曠、視野開闊，且道路筆直，駕駛人行經時易因車流相對單純，出現超速行駛狀況；沿線居民雖少，但仍有果園與住戶，造成行人死亡車禍。

交通警察隊表示，此路段去年9月、今年2月先後發生2起行人死亡交通事故，另因車禍造成車禍或財物受損從去年至今年4月共5件，顯示該路段為事故高風險區域，經實地評估，且與地方居民取得共識後，架設固定式測速照相設備。

而該固定式測速照相設備設置於台3丙線4.7K處，速限50公里，可雙向調整進行超速取締，並已於今年5月公告宣導期，預計今年7月1日起正式執法，提醒民眾行經該路段務必依速限行駛，確保自身與其他用路人安全，也避免荷包失血。

集集 車禍 死亡

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