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農機沿路掉落土堆影響交通安全 彰縣取締開罰

中央社／ 彰化23日電

彰化縣內稻作開始收割，縣府成立取締小組針對大型農機沿路掉落土堆影響交通安全等加強取締；農業處說，今年已開出1張新台幣1200元罰單，籲農民做好農機清潔，以免環境髒亂。

彰化縣政府農業處今天發布新聞稿指出，農耕期間不少大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆，不僅會污染道路，更可能影響交通安全，農業處以及各鄉鎮公所成立取締小組，前往各鄉鎮市田區巡查。

農業處表示，今年已開出1張新台幣1200元的罰單，而去年同樣有1件罰1200元，112年則有2件共罰3600元，呼籲農民應將農機號牌懸掛於農機機身前後方明顯處，如未懸掛發生意外，可依道路交通管理處罰條例處3600元以上、1萬0800元以下罰鍰。

至於農機在道路行駛時，若有邊開邊掉土堆行為，環保局也可依廢棄物清理法，處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰。

農業處 罰單

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