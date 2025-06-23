影／辦學機關成辦案機構...南投教育界批解聘辦法惡修 家長也不忍了

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修訂上路滿周年，教育界抱怨制度遭濫用，校內充斥檢舉、申訴，師生頻接受調查，「辦學機關成辦案機構」也引發家長不滿，影響親師互信關係、打擊老師教學熱忱，中央檢討制度。

南投縣家長會長協會、教育產業工會、中小學校長協會今偕民代開記者會，指該辦法修訂原意是保障學生權益，強調若涉及體罰、霸凌或教學不力等爭議須接受「校事會議」調查，但制度遭濫用，大小事都走校事會議，調查不斷，行政塞車。

南投縣家長會長協會理事長許福能指出，現在校內爭議不管大小，通通都要走校事會議，每案查起來動輒數個月，期間頻繁要求涉事師生及相關同學接受調查，「辦學機關成辦案機構」，影響學生學習，老師也因調查曠日廢時打擊教學熱忱。

許福能說，早年針對校園爭議，多先由校方邀家長、老師三方會談溝通，共同尋求解決共識，若該進入調查就調查；但現在制度改變，大小爭議都走由外聘委員主導的校事會議，反而使得三方對話空間盡失，親師互信崩解，師生關係緊張。

「學務處成校內行政『煉獄』單位。」南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖說，管理學生事務繁雜，願去學務處的教師不多，現在更被校事會議害得沒人敢去，就算教育部有放寬若未達不續聘程度可不開校事會議，但校方怕被說吃案不敢不開。

辜鴻霖也舉例，先前有學生犯錯，教師請學生解決生理需求後在2個下課時間站立反省，符合「管教學生辦法規定」每次不得超過1堂課、每天累計不得超過2小時，遭檢舉後仍走校事會議，師生被委員反覆調查訊問3、4個月後判定合規。

南投縣中小學校長協會理事長陳國俊也說，新制上路後，只要一紙檢舉，校方就須啟動調查，學務訓導及生教單位要開會、辦案、寫會議紀錄等程序繁瑣，相關人員大呼撐不下去了，甚至為了處理行政調查，無暇顧及其他學生日常管理事務。

陳國俊強調，校方不是不願調查，而是現行制度未考量學校資源與運作現實，導致整體教育功能失衡，並出現因親師、師生或教師間摩擦而惡意檢舉或濫訴等狀況，害得老師人人自危，師生都被推入冗長程序與不安情緒中，建議廢除該制度。

縣議員林友友表示，全教盟調查，全台8成學校啟動過校事會議，但達停解聘標準僅6%，成案比例低卻耗時費力；縣議員林儒暘說，該制度甚至淪為校內鬥爭、學生炫耀牽制老師等工具；縣議員簡千翔也認為，該制度使得第一線老師喪失教學熱忱形成冷漠暴力，面對學生不想管、不要管、不願意管，對教育成嚴重傷害。

南投縣家長會長協會呼籲中央聽取各方建言系統性檢討該制度，修補一體適用與冗長調查程序所造成無端傷害，強化學生與家長溝通輔導平台建置，並將高風險事件處理導向輔導與協助，而非懲處為先，讓兒少權益保護與教師支持系統平衡。

經了解，南投縣去年全縣開校事會議總場次達266場，等於扣除周休例假日，縣內根本天天都有召開校事會議；對此，南投縣政府坦言，該法令施行以來確實在教育現場發生許多問題，學校也增加許多行政負擔，不斷進行各項行政調查。