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彰化熱搜景點倡和村花旗木染病 公告毛小孩不要靠近

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉「雙鐵追花」的花旗木又發現染病。本報資料照片
彰化縣二水鄉「雙鐵追花」的花旗木又發現染病。本報資料照片

彰化縣熱搜景點二水鄉花旗木近日遭線蟲入侵，已確定至少兩棵受害，倡和村辦公室在臉書公告投藥防治，提醒民眾別帶貓狗碰觸泥土，倡和村辦公所也將一併清點周邊花旗木景點的樹況，治療病樹，必要時補植，期待明年整體花況更好。

二水鄉倡和村花旗木沿著集集線火車鐵道栽種，參山國家風景管理處改善自行車道，每年花季主打搭火車或騎自行車觀賞花旗木，雙鐵追花成為熱門景點，但當地花旗木飽受病蟲害侵害，年年發現感染，棵數不一，今年初步清查有兩棵感染。

倡和村長鄭慶松今表示，花旗木有多種病蟲害，當地有園藝經驗的農民勘查確認染病的兩棵花旗木被線蟲入侵，他已埋藥希望救活，因每天有民眾牽狗帶貓散步，他擔心毛小孩要排泄時刨土沾染毒殺，在臉書公告此事，請飼主最近不要讓毛小孩靠近花旗木。

鄭慶松說，雙鐵的花旗木有90多棵，去年發現6棵染病救不回來，全數補植，今年發現兩棵染病已埋藥殺蟲，舊員集路的花旗木70多棵，樹齡約6年，村辦公室和社區志工將逐一檢查樹況，若罹病將先醫治；定期檢查和養護花旗木，他預料明年花況比今年更好。

花旗木 毛小孩 景點

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