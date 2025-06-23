彰化縣7月起推可透視垃圾袋 分日分項回收
彰化縣環保局推動「分日分項回收」、並鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」以利清潔員不必破袋檢查，和美鎮和福興鄉已陸續執行，雖面對部分民眾抱怨，但已加強宣導溝通；員林清潔隊也將從7月起開始先在市區80個公寓大樓試辦呼籲民眾配合。
環保局去年7月起加強垃圾破袋稽查，各鄉鎮市清潔隊運往溪州焚化廠的垃圾車加嚴「落地檢查」，若發現袋中含有12件以上資源回收物或廚餘比例超過30%，整車退運，讓資源回收量大幅提高，回收量從前年的4439噸提高到去年的6354噸，增加了43%，而去年下半年整體垃圾量減少2萬3641公噸，減幅高達18%。
彰化縣環保局秘書陳金蘭表示，但加強資源回收後，清潔隊員在分類回收物品時也大感吃不消，為了減輕清潔隊員人力不足的壓力，環保局也從7月起將推動 「分日分項回收」、宣導可使用「可透視垃圾袋」，但不強制執行，仍在試辦評估階段，民眾若使用回收塑膠袋當垃圾袋也很環保，所以不強制規定一定要使用可透視垃圾袋，但未用可透視垃圾袋就有被破袋檢查的可能，而若民眾要買垃圾袋就盡量買可透視垃圾袋，而非看不到內容的黑色垃圾袋。
和美鎮已於今年5月開始試辦「分日分項回收」及鼓勵民眾使用可透視垃圾袋，清潔隊長葉木樹說，各類回收物在不同日回收，若民眾搞錯回收日，並不會拒收，而是先勸導，目前約有4成民眾都會配合，成效不錯。
福興鄉則公告將從7月起一般垃圾禁止使用無法辨識內容物的垃圾袋，也將執行 分日分項回收，宣導一個多月來，民眾從抗拒抱怨「全部回收物一次收才不會造成民眾困擾和麻煩」，目前也有不少民眾主動配合，福興鄉長蔣煙燈說，清潔隊不會拒收分類回收物，仍以勸導為主，民眾若沒用可透式垃圾袋，如果有做好垃圾分類，垃圾直接倒入垃圾車也可以。
員林市公所清潔隊長張道强表示，員林市也將從7月起先在市內近80個公寓大廈推動使用「可透視垃圾袋」，讓清潔隊員能在收運過程中快速目視垃圾內容，及早發現未分類或混入危險物品的情形，大幅降低退運風險並提升安全性。員林市清潔隊去年就組成稽查小組每日上街破袋檢查，一年共減量4500公噸垃圾，成效全縣第一，此次配合環保局進一步導入「可透視垃圾袋」政策，盼再提升稽查效率。
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