中市歷史建築「舊頂街派出所」重新開張 本周四賣點心飲品

台中市歷史建築豐原「舊頂街派出所」二周前試營運，本月26日重新開幕，一樓賣鳳梨酥和冰淇淋，二樓可喝咖啡。

舊頂街派出所去年底委外營運5年已到期，台中市文化資產處今年1月重新招標，實心食品有限公司得標，取名「旺來八」，2周前開始試營運。

「頂街派出所」創設於1906年，當時稱「頂街警察官吏派出所」，1935年中部大震災而毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，後來改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，建築有時代特色，具歷史保存意義，公告登錄歷史建築。

頂街派出所在新建廳舍後遷出，「舊頂街派出所」由台中市文資處委外營運，業者曾經營咖啡廳也賣烏龍麵，但無法使用明火，業者說在餐飲作業上不方便，去年10月到期後業者不再續約。