彰化縣推動可透視垃圾袋政策 員林7月1日起試辦

彰化縣環境保護局為提升垃圾分類成效，減少破袋檢查與收運延誤，推動使用可透視垃圾袋政策，員林市將從7月1日起宣導試辦，初期以市內近80處公寓大廈優先推動。

員林市清潔隊長張道強今天透過新聞稿表示，員林市人口分布密集、垃圾量龐大，為配合環保局垃圾減量政策，7月起先於人口密集的公寓大廈試辦可透視垃圾袋政策，藉此在收運過程及早發現未分類或混入危險物品情形，降低退運風險並提升安全性。

張道強指出，新政策為鼓勵民眾丟棄一般垃圾時，使用透明或半透明袋子，如紅白背心袋、紅色透明袋、藍色透明袋等，清潔隊員透過目視即可快速分辨袋內是否有混雜回收物或危險物品，可避免破袋檢查，有效縮短稽查時間、提高垃圾車準點收運率，也幫助民眾逐步建立分類習慣。

員林市清潔隊表示，寶特瓶、鐵鋁罐、紙類等資源回收則不限袋色，袋口也不必綁緊，只要方便投遞且分類正確，提醒民眾勿混入廚餘或一般垃圾，以免被退回。

張道強說，目前雖屬試辦階段，但垃圾減量與分類必須仰賴民眾參與，未來清潔隊會持續觀察可透視垃圾袋成效，滾動調整政策，並視情況擴大推廣範圍。