台中拆鐵皮屋古蹟現？ 疑二戰佛寺

台中市中區巷弄的鐵皮屋本月21日拆除時，意外現出一棟造型獨特的老建築。建物擁有圓頂、浮雕裝飾與佛教「卍」字標誌，疑為日治時期遺構，甚至可能與1903年創建的「護國山台中寺」有關。文化局官員、文資委員和民代昨現勘，已請施工廠商暫停拆除作業。

台中市文化局文資處長李智富說，今將與長年旅居國外的屋主代表會面，若建物具文化資產價值，將依「文化資產保存法」啟動暫定古蹟或登錄程序。

有網友21日在臉書社團「老台中的懷舊記憶」PO出該建築照片，擁有圓頂、「卍」符號與浮雕裝飾，還用噴漆畫叉，引發網友熱議。消息曝光，市議員王立任與在地議員黃守達隨即通報文化局與文資處，要求緊急停工並啟動文化資產評估。

文化局長陳佳君、文資處長李智富及文資委員昨早到場會勘，初步研判該建物為佛教性質建築，興建年代可能為二戰末期，屋頂結構為鋼筋混凝土、主體則為磚造，不排除屋頂曾改建。由於現場原鐵皮屋已全數拆除，地面遍布磚瓦，文資委員花費逾兩小時仔細勘查。

文化局表示，為確保建物完整性，已請施工單位全面停工，並設置警戒線防止破壞。同時將進行專案調查與歷史檔案比對，今將與長年旅居國外的屋主代表會面，討論後續處理及調查方式。

地方居民指出，此處過去疑為佛寺與納骨設施，不少耆老記得孩童時曾進入玩耍，裡頭存放骨灰。另有網友比對古地圖，推測可能與「護國山台中寺」或其他日治時期宗教設施有關。另有認為建物應保留或移地保存，避免隨城市更新而消失。

王立任說，「保護這類建物，不只是保存一棟老房子，更是守護城市文化根基。」黃守達則呼籲市府盡速指定為暫定古蹟。文化局說，將用兩周時間完成調查與協商，再決定是否將該建築正式納入文化資產保護體系。