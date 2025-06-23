星期評論／中火論戰 能源政策陷政治角力

「夏至」來臨，台中火力發電廠卻迎來嚴冬般的考驗，近日打輸了與台中市府的行政訴訟，還要迎來酷暑，供電得繼續「火力全開」；能源政策明明是專業的領域，攸關國安與人民健康，卻長期陷入政治角力泥淖，缺乏系統性專業解方。

核三廠除役後，中火成為能源政策的風暴中心，炮火從議會延續到立法院與行政法院。台中市長盧秀燕在議會痛批中火「火力全開」傷害人民健康；6月初，藍白又在立院推動「2028無煤中火」案通過，高等行政法院也判決中市府裁罰中火1800萬元一案勝訴。

可以想見，在野陣營對中火的圍攻將愈演愈烈。中火目前共10部燃煤機組，除了10號機組歲修，其他9部機組在進入夏天後，多維持在90%以上的淨發電量，夜間沒有太陽能支援，更常突破95%；隨著氣溫飆高，「火力全開」的時間恐怕愈拉愈長。

衛生福利部日前公布統計數據，2024年國人十大死因癌症依然居榜首，第一名是「氣管、支氣管與肺癌」，與2023年相同。罹肺癌與「火力全開」燃煤空汙是否有關？台中市府主張，台中肺癌發生率高於全國平均，足以說明問題；綠營議員則反駁，空汙更多源於老舊焚化爐，各說各話。

無論罹患肺癌的高發成因為何，民眾對燃煤發電的擔憂與恐懼確實存在且日益擴大，這成為在野陣營對抗「大罷免」的利器。藍營人士指出，大罷免進入三階，除陸戰，空戰也格外重要，中火問題是綠營最難防守的破口，只能依靠片面資訊與數據辯護，說服力有限。

中火的「數據戰」無疑是這場爭論的核心，從發電量、備轉率、用煤量、空汙數字到肺癌發生率，藍綠陣營各自引用數據尋找支撐點，但明明都是客觀數字，為何兩造解釋完全不一樣？眼看政府與專家的公信力在這些論戰中日漸流失。

能源政策理應由專業人士在各種可能性中尋求解方，在高度仰賴穩定供電的科技島上，已淪為政治的角力場。中火該如何從燃煤轉型為燃氣，本是可討論的技術議題，卻簡化為政治站隊，在野黨猛攻與執政黨逃避中，結果讓能源轉型困境卡在意識形態對立中，這對台中的未來、乃至台灣的能源命運，都是遺憾。