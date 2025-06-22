音樂巡演《心內的彼首歌17－心視力・愛在一起》 最終場圓滿落幕

由台中想辦法愛心公益協會主辦、S.L. BAND協力策劃的音樂巡演《心內的彼首歌17－心視力・愛在一起》，在台中溫暖落幕，全台17場巡演劃下圓滿句點。此次最終壓軸場不僅展現演出者堅定不移的生命力，更深深打動在場每一位觀眾及贊助企業的心，現場氣氛暖心而感動。

演出者為來自惠明視障者教養院的孩子們，儘管面對視多重障礙，他們用堅持與熱情學習演奏、歌唱，在S.L. BAND專業樂團的陪伴與協助下，站上舞台、放聲高歌。他們的音樂，不只是旋律，而是穿越困境的呼喊，是用靈魂寫下的生命篇章。

這場音樂會吸引了來自各地的觀眾，有從新加坡遠道而來的友人，也有南部北上的家長，更有長期參與義煮的夥伴及贊助企業前來支持。當孩子們一一演奏並說出自己的心聲，不少觀眾悄悄拭去眼角的淚水：「他們讓我重新相信，希望與愛的力量。」

現場每一顆造型苔球是由院長、護理師、社工師、營養師與行政人員親手製作，也成為最具象徵意義的溫暖細節。這些小巧卻充滿生命感的手作作品，彷彿提醒著每一位來賓-在看似平凡的日常裡，也可以長出愛與陪伴的根。

活動能夠圓滿完成，仰賴無數人的默默付出與支持。主辦單位感謝各界企業與個人贊助的愛心力量，包括中歆企業、汪家玲、龍寶建設、台中建築新世代會、檸檬樹建設、誼冠鋼品、三商美邦1558麒蘋處、亞鑫皮件、林宜民抗衰老診所、巨宇國際整合設計、宜亞室內裝修設計。

以及阿根廷牛排餐酒館、諾恩美學診所、必比登名店－好菜、松邑有限公司、塑懋機械、豐邑建設、煦揚設計、邵宜斌、興築開發、第寶營造、信昌建材、宮源營造工程、竑捷建設、互築國際、萬群廣告企劃、匠泰開發建設等。

整場演出最終以聖經《約翰一書 4:12》作結：「人若彼此相愛，神就住在我們裡面，愛祂的心在我們裡面得以完全了。」在這片真摯的光中，演出落下帷幕，但情感與信念仍在每位觀眾心中閃耀不滅。

主辦單位表示，這世上，有一些旋律，不僅能聽見，更能用心感受；有一些故事，不僅值得傾聽，更能讓愛更有力量。

《心內的彼首歌17－心視力・愛在一起》是來自惠明視障者教養院的一群孩子，用生命譜出的音符。他們用真摯的歌聲與熱情的樂音，邀請每一位來賓，一同走進一個充滿溫暖與勇氣的世界。