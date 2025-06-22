南投竹產業沒落…地方組合作社 產官學協力發展

南投竹山早年竹產業興盛，因塑膠產業興起而沒落，隨環保永續觀念抬頭，林保署南投分署輔導媒合當地竹寮林業生產合作社，今天與林業經營專家團隊簽署林業永續多元輔導方案合作協議，發展竹材療癒及多元利用，盼促進地方竹產業經濟。

竹山過去竹產業蓬勃，因大量種植竹子、盛產竹筍等，因此得名。但隨塑膠射出、茶葉經濟等興起，不少竹林遭砍除，竹產業日益沒落，直至近年環保永續觀念抬頭，竹子固碳能力強、碳吸存功效佳，被國際視為永續發展的戰略性自然資源。

為推動台灣竹林永續經營與產業發展，林業及自然保育署南投分署2022年開始輔導南投地區林農籌組林業合作社，竹山由陳奕幃等農民於去年12月成立「竹寮林業生產合作社」辦理竹林經營、竹林療癒、生態導覽及竹材多元利用等事務。

南投縣竹寮林業生產合作社去年同步加入林保署南投分署「林業永續多元輔導方案」，今天更在該分署協助媒合下，與屏東科技大學森林學系教授陳朝圳研究團隊簽署合作協議，未來雙方將共同推動竹山地區竹林永續經營與竹材多元發展。

竹寮林業生產合作社理事主席陳奕幃說，透過專家團隊協助竹森林經營的規畫與執行，直接降低營林成本，發展竹材療癒及竹材多元利用，有效創造出在地就業機會及經濟，進一步解決林農老化、勞動力不足等問題，發揮森林多元服務價值。