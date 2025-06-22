快訊

小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

日本鹿兒島外海又震...芮氏規模約5.2 日本氣象廳回應了

南投竹產業沒落…地方組合作社 產官學協力發展

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹產業沒落，林保署南投分署輔導成立竹寮林業生產合作社，今媒合與屏科大團隊合作發展竹材多元利用經濟。圖／林保署南投分署提供
南投竹產業沒落，林保署南投分署輔導成立竹寮林業生產合作社，今媒合與屏科大團隊合作發展竹材多元利用經濟。圖／林保署南投分署提供

南投竹山早年竹產業興盛，因塑膠產業興起而沒落，隨環保永續觀念抬頭，林保署南投分署輔導媒合當地竹寮林業生產合作社，今天與林業經營專家團隊簽署林業永續多元輔導方案合作協議，發展竹材療癒及多元利用，盼促進地方竹產業經濟。

竹山過去竹產業蓬勃，因大量種植竹子、盛產竹筍等，因此得名。但隨塑膠射出、茶葉經濟等興起，不少竹林遭砍除，竹產業日益沒落，直至近年環保永續觀念抬頭，竹子固碳能力強、碳吸存功效佳，被國際視為永續發展的戰略性自然資源。

為推動台灣竹林永續經營與產業發展，林業及自然保育署南投分署2022年開始輔導南投地區林農籌組林業合作社，竹山由陳奕幃等農民於去年12月成立「竹寮林業生產合作社」辦理竹林經營、竹林療癒、生態導覽及竹材多元利用等事務。

南投縣竹寮林業生產合作社去年同步加入林保署南投分署「林業永續多元輔導方案」，今天更在該分署協助媒合下，與屏東科技大學森林學系教授陳朝圳研究團隊簽署合作協議，未來雙方將共同推動竹山地區竹林永續經營與竹材多元發展。

竹寮林業生產合作社理事主席陳奕幃說，透過專家團隊協助竹森林經營的規畫與執行，直接降低營林成本，發展竹材療癒及竹材多元利用，有效創造出在地就業機會及經濟，進一步解決林農老化、勞動力不足等問題，發揮森林多元服務價值。

林保署南投分署分署長李政賢分則說，竹子是極具潛力的綠色資源，因此輔導協助林農以較低成本進行竹林經營，並研發相關產品，像今年開發出「竹萃風味水」，未來該分署也將持續陪伴合作社成長，合理利用竹林資源使其永續多元利用。

南投竹產業沒落，林保署南投分署輔導成立竹寮林業生產合作社，今媒合與屏科大團隊合作發展竹材多元利用經濟。圖／林保署南投分署提供
南投竹產業沒落，林保署南投分署輔導成立竹寮林業生產合作社，今媒合與屏科大團隊合作發展竹材多元利用經濟。圖／林保署南投分署提供

生產合作社 永續 南投縣

延伸閱讀

這款媽媽！小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

南投新中橫公路車禍熱區 信義警7路段加強取締

南投151縣道遊覽車遭倒樹擊中 「車頂凹陷、玻璃碎裂」釀3傷

等車不再靠運氣？南投首波16座智慧候車亭、站牌動工

相關新聞

台中拆鐵皮屋驚見神秘建物 文資處喊暫緩拆除…年代曝光

台中市中區一處鐵皮屋昨拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，網友發現後PO網，引發熱議。台中市文資處今會同文資委員前往會勘...

荔枝「大出」一日色變 二日香變擋不住 彰化產地售價下滑約三成

黑葉荔枝進入盛產期，鳳梨也大量上市，彰化縣芬園鄉今推廣蔬果，用荔枝果肉煮甜湯，舉辦剝荔枝比賽，有吃有玩。很多民眾前往選購...

大梨山地區繡球花盛開美景 花期可持續到7月底

高山地區繡球花現正盛開，台中大梨山地區繡球花開美景，包括武陵農場、福壽山農場、梨山遊客中心等地都可看到，武陵農場露營區草...

南投國六「橋聳雲天」5年9墜落 籲設防護網

南投國道六號「橋聳雲天」路段景色壯麗，獲選為全台公路八景之首，5年來卻已出現9起墜落意外，南投縣議員林芳妤呼籲加設防墜護...

因應殯葬需求 彰化增設納骨塔

彰化縣步入「生不如死」高齡化社會，部分鄉鎮納骨塔已不敷使用，彰化市第二納骨塔第二期裝修工程已完工，將再增加3342個塔位...

台中拆鐵皮屋驚見「古蹟」？網友急喊：別拆！明勘察

有網友PO出台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，有網友說是佛寺、火葬場，也有懷疑是「護國山台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。