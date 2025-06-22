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荔枝「大出」一日色變 二日香變擋不住 彰化產地售價下滑約三成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉的社區民眾開心做荔枝湯圓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芬園鄉的社區民眾開心做荔枝湯圓。記者簡慧珍／攝影

黑葉荔枝進入盛產期，鳳梨也大量上市，彰化縣芬園鄉今推廣蔬果，用荔枝果肉煮甜湯，舉辦剝荔枝比賽，有吃有玩。很多民眾前往選購農特產品，10天前市價每台斤70元起跳的荔枝今回穩到50元，下周仍是「大出」期，想品嘗今年荔枝要把握機會。

芬園三寶蔬果生產合作社主辦一年一度的芬園鄉蔬果推廣行銷活動，鄉公所、鄉農會、農糧署中區分署、縣政府等單位和鄉內十多個社區參與，幕後重要推手德興社區策劃與荔枝有關的活動，介紹用荔枝製成的荔枝香腸、荔枝蜜餞等食品，今社區婦女搓湯圓放入荔枝肉，請來賓和遊客分享荔枝湯圓的喜氣。

農糧署中區分署長李鎮洋說，今活動內容豐富，小農市集陳售當季農產品荔枝、鳳梨，各社區展售雞蛋、南瓜、哈密瓜、香蕉，有的社區烘焙麵包加入果乾，有的煮茶葉蛋、充分展現農村再生精神和活力，他特別感謝德興社區年年投入人力與物力推廣芬園鄉農特產品，樹立農村再生好榜樣。

德興社區理事長楊黃美春表示，芬園鄉是荔枝重要產地之一，品種包括黑葉、糯米、玉荷包、玫瑰紅等，每年此時香甜Q的荔枝採收上市，可做成多種食品，民眾可到芬園鄉採買新鮮荔枝，當水果食用或做成凍飲、煮甜湯都好吃。

農業和生物科技的機構迄今無法破解荔枝「一日色變，兩日香變，三日韻變」，掛果期短，摘下來後表皮一日褐化、果肉三日酸化的天然特性，導致盛產期供應量驟增，價格應聲下跌，10天前採收上市的荔枝每台斤70元起跳，玉荷包、糯米特級品每台斤上看百元，今在芬園鄉蔬果推廣活動會場，黑葉荔枝每台斤50元，南彰化已有農民自採自售40元至45元的親民行情，下周仍是量產期，喜愛荔枝的民眾可趕快嘗鮮。

彰化縣芬園鄉黑葉荔枝上市。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芬園鄉黑葉荔枝上市。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芬園鄉蔬果推廣行銷活動與會人員為芬園農產品宣傳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芬園鄉蔬果推廣行銷活動與會人員為芬園農產品宣傳。記者簡慧珍／攝影

荔枝 湯圓

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