家禽畜飼養大縣向丹麥取經 王惠美宣布推出農業三大主軸

彰化縣家禽畜飼養數量全台第一，養豬全台第三，處理家禽家畜排泄物成為重要課題，縣政府組團前往丹麥取經，見習牧場自動化管理和善用太陽能發電減少碳排放，作為彰化縣發展精準畜牧和循環農業的參考。

彰化縣長王惠美帶團考察丹麥各項建設，本（6）月20日上午到丹麥第三大城奧登塞的達爾姆（Dalum）農業產業學院（Dalum Academy of Agricultural Business），下午參訪距離學院55公里以外的Ulvsbjerggaard牧場，了解精準飼養、數據管理與糞肥資源再利用。

Dalum農業產業學院1886年創立，專長項目為永續畜牧、生物能源應用與農業經營，是丹麥歷史悠久且深具實務導向的農業專業教育機構。學院的國際部門主管也是教授Carsten Friis Poulsen簡報表示，丹麥近60%國土作為農用，僅2%人口從事農業，丹麥的農畜產品20%自用、80%外銷出口，是歐洲最大的農產輸出國，以肉品、牛奶、起士為主。

Carsten Friis Poulsen說，因丹麥勞力成本相當高，必須藉由智慧監控、大數據分析、飼養自動化輔助等有效管理措施，降低成本但提高產能，因此學院透過教育，培養實務導向與責任輪值的農業現場經營人才，並推動制度化管理機制穩定農場營運。

另一名接待人員Niels Erik Jespersen提到，全球重視減少碳足跡，丹麥畜牧業採行及發展再生資源與能源供應、水資源利用與回收、生態與環境考量，結合永續、能源、生物多樣性等綜合治理，達到農業永續發展。

Ulvsbjerggaard牧場飼育320頭澤西牛，250公頃農地種植牛隻所需草料，透過優秀的農作與乳品生產責任管理，導入新穎生產科技，例如運用新穎機器人擠奶技術、動物友善管理來增加乳品產量，建立完善的乳品生產責任管理機制，並應用太陽能來減少33%因耗能產生的二氧化碳排放量。

王惠美表示，氣候變遷已成為影響農業生產與糧食安全的關鍵變數，彰化縣加強國際經驗學習與在地技術落地，將持續以智慧化、低碳化、制度化為三大推動主軸，為農民打造兼具生產效率與環境友善的綠色農業體系。