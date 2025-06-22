台中拆鐵皮屋驚見神秘建物 文資處喊暫緩拆除…年代曝光

台中市中區一處鐵皮屋昨拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，網友發現後PO網，引發熱議。台中市文資處今會同文資委員前往會勘，文資處長李智富表示，已請廠商暫時停工，初步判定為佛教建築，年代約二次世界大戰末期，但建築功能與年代，仍待進一步調查釐清。

網友在臉書PO圖表示，台中市中區錢櫃對面的巷子裡，鐵皮屋拆除了，裡面竟然有一棟造型奇特的老建築物。從圖片看來，建築物有「卍」的標誌，還有用噴漆畫叉，引網友熱議。

有網友指，建築物有「卍」的標誌，應該是佛寺；也有網友認真比對古地圖，懷疑可能是日治時期位於台中榮町的佛教寺院設施；也網友猜測是派出所、清真寺、火葬場等；還有網友看到牆上已標記好待拆，希望可以移地保存。

台中市議員王立任等人昨已通報文資處，文資處已請廠商暫停拆除，今日會同文資委員前往勘察。

文資處長李智富表示，該建築初步判定為佛教建築，年代約二次世界大戰末期，後來曾改建過，有關建築功能及年代，仍待後續進一步調查與研究釐清。

李智富表示，由於建築所有權人長年定居國外，已與建築所有權人所委託的友人取得聯繫，明日將協商，討論後續處理及調查方式。