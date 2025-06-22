大梨山地區繡球花盛開美景 花期可持續到7月底

高山地區繡球花現正盛開，台中大梨山地區繡球花開美景，包括武陵農場、福壽山農場、梨山遊客中心等地都可看到，武陵農場露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，吸引遊客上山欣賞，預計花期到下月底。

武陵農場繡球花本月上旬開花，上萬朵繡球花正盛開，預計花期到7月底；武陵農場繡球花主要種植區在露營區草原旁步道，繡球花綿延約500公尺長如花牆；武陵賓館後方的楓林木屋旁、醒獅園、場部行政中心的花坊及武陵富野渡假村附近，繡球花也都滿開。

武陵農場表示，繡球花因環境土質的酸鹼度而出現藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化，土壤的酸鹼度，對繡球的花色影響明顯。