讓媽媽懂防火家更安全 大雅婦宣分隊長李麗華是防火老師

台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年， 她說婦女在家庭中的角色非常重要，如果媽媽懂防火，家就更安全，她的目標是讓每一位家庭成員都有自救的能力，她的投入已成為民眾心中信賴的「防火老師」。

李麗華長年帶領志工夥伴深入社區、校園與市場，致力提升居民的防火與自救能力，是在地最堅強的防災推手之一。

她秉持「防災從家庭做起、安全從觀念扎根」的理念，長期協助大雅消防分隊規劃宣導活動，也親自參與各類演練與教育課程，成為民眾心中信賴的「防火老師」。她帶領的婦女防火宣導隊成員以家庭主婦、職場女性與退休長者為主，年均辦理超過百場次宣導活動，深入推廣「四不一沒有」防火原則與住警器安裝觀念，守護家戶安全。

李麗華說，婦女在家庭中的角色非常重要，如果媽媽懂得防火，整個家就更安全，她的目標是讓每一位家庭成員都有自救的能力。她在防災第一線，也積極培育新一代志工，擔任志工培訓課程講師，協助消防單位傳承經驗與提升志工素質。