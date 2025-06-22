快訊

濃縮鈾呢？美軍打擊伊朗核設施但濃縮鈾下落不明引爆疑慮

Switch 2控制器玩到一半不震動了！內行人曝「神祕震動消失」原因

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多！戰機全數平安撤退

讓媽媽懂防火家更安全 大雅婦宣分隊長李麗華是防火老師

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年。圖／大雅消防分隊提供
台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年。圖／大雅消防分隊提供

台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年， 她說婦女在家庭中的角色非常重要，如果媽媽懂防火，家就更安全，她的目標是讓每一位家庭成員都有自救的能力，她的投入已成為民眾心中信賴的「防火老師」。

李麗華長年帶領志工夥伴深入社區、校園與市場，致力提升居民的防火與自救能力，是在地最堅強的防災推手之一。

她秉持「防災從家庭做起、安全從觀念扎根」的理念，長期協助大雅消防分隊規劃宣導活動，也親自參與各類演練與教育課程，成為民眾心中信賴的「防火老師」。她帶領的婦女防火宣導隊成員以家庭主婦、職場女性與退休長者為主，年均辦理超過百場次宣導活動，深入推廣「四不一沒有」防火原則與住警器安裝觀念，守護家戶安全。

李麗華說，婦女在家庭中的角色非常重要，如果媽媽懂得防火，整個家就更安全，她的目標是讓每一位家庭成員都有自救的能力。她在防災第一線，也積極培育新一代志工，擔任志工培訓課程講師，協助消防單位傳承經驗與提升志工素質。

台中市政府消防局表示，李麗華分隊長長期配合政策推動，主動創新宣導方式，如使用故事繪本、互動問答、情境演練等，讓防火知識不再枯燥，而是貼近生活、深入人心，實為社區防災工作的典範。

台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年。圖／大雅消防分隊提供
台中市消防局大雅消防分隊婦女防火宣導隊分隊長李麗華，投身防火志工服務已25年。圖／大雅消防分隊提供

台中市 中信

延伸閱讀

新北淡水福德里自主防災社區 成果演練提升自救能量

新北平溪年度防災收容演練 公私協力強化防災韌性

黃捷推薦小北百貨防災包 吳欣岱指出缺點：預算有限可買這牌

花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

相關新聞

南投國六「橋聳雲天」5年9墜落 籲設防護網

南投國道六號「橋聳雲天」路段景色壯麗，獲選為全台公路八景之首，5年來卻已出現9起墜落意外，南投縣議員林芳妤呼籲加設防墜護...

因應殯葬需求 彰化增設納骨塔

彰化縣步入「生不如死」高齡化社會，部分鄉鎮納骨塔已不敷使用，彰化市第二納骨塔第二期裝修工程已完工，將再增加3342個塔位...

台中拆鐵皮屋驚見「古蹟」？網友急喊：別拆！明勘察

有網友PO出台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，有網友說是佛寺、火葬場，也有懷疑是「護國山台中...

台中新光三越鐵板坍塌…業者稱既定工程 都發局認工安事故

台中新光三越2月發生氣爆案至今尚未復業，目前修復作業進入第三階段「全面修復至可營業」，有工程修復人員爆料今天有塊鐵板坍塌...

連夜清除落石塌方！八仙山森林遊樂區宣布明起恢復開園

八仙山林道入口處昨天下午發生落石坍方後，林業保育署台中分署與道路養護單位共同協力，經工程人員全力清除路面土石，八仙山林道...

彰化臨海四成國中小沒游泳課 縣府：全縣八大生活圈要建泳池

彰化縣臨海，八卦山麓與海岸最短離約12公里，卻有近四成國中小學沒游泳課，縣政府今年首辦認證表揚大會，2043名學生達到或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。