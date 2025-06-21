台中拆鐵皮屋驚見「古蹟」？網友急喊：別拆！明勘察

有網友PO出台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，有網友說是佛寺、火葬場，也有懷疑是「護國山台中寺」，更有網友急喊「別拆！」；市議員王立任等人已通報文化資產處，安排明天勘察；黃守達表示，已要求文資處，在釐清前，相關單位應暫停作業。

網友在臉書PO圖表示，台中市中區錢櫃對面的巷子裡。鐵皮屋拆除了，裡面竟然有一棟造型奇特的老建築物。從圖片看來，建築物有「卍」的標誌，還有用噴漆畫叉，引網友熱議。

有網友指，建築物有「卍」的標誌，應該是佛寺；也有網友認真比對古地圖，懷疑可能是日治時期位於台中榮町的佛教寺院設施；也網友猜測是派出所、清真寺、火葬場等；還有網友看到牆上已標記好待拆，希望可以移地保存。

王立任看到網友的PO文，在PO文底下留言表示，文化局副局長和文資管理處處長皆已回電，已要求要啟動程序，也已通知在地黃守達、黃守達通報文化局及文資處。