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台中拆鐵皮屋驚見「古蹟」？網友急喊：別拆！明勘察

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書
網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書

有網友PO出台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，有網友說是佛寺、火葬場，也有懷疑是「護國山台中寺」，更有網友急喊「別拆！」；市議員王立任等人已通報文化資產處，安排明天勘察；黃守達表示，已要求文資處，在釐清前，相關單位應暫停作業。

網友在臉書PO圖表示，台中市中區錢櫃對面的巷子裡。鐵皮屋拆除了，裡面竟然有一棟造型奇特的老建築物。從圖片看來，建築物有「卍」的標誌，還有用噴漆畫叉，引網友熱議。

有網友指，建築物有「卍」的標誌，應該是佛寺；也有網友認真比對古地圖，懷疑可能是日治時期位於台中榮町的佛教寺院設施；也網友猜測是派出所、清真寺、火葬場等；還有網友看到牆上已標記好待拆，希望可以移地保存。

王立任看到網友的PO文，在PO文底下留言表示，文化局副局長和文資管理處處長皆已回電，已要求要啟動程序，也已通知在地黃守達、黃守達通報文化局及文資處。

黃守達也在PO文底下留言表示，他已電話通知文資處長，處長表示會派員到場了解狀況。他也要求文資處，在釐清是否具文資價值前，相關單位應暫停作業。如有新消息會再向大家報告。

網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書
網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書
網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書
網友PO圖表示台中中區鐵皮屋拆除後，出現一棟造型奇特的老建築物，引網友熱議，圖／翻攝自臉書

火葬場 建築

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